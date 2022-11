Misha Miller lansează „Mahala”, o colaborare incendiară cu Sasha Lopez VIDEO

Misha Miller revine cu o nouă colaborare cu Sasha Lopez, care promite să devină acel hit viral ce se va auzi la toate petrecerile, în cluburi, la radiouri.

„Mahala” este un mix unic în care vocea puternică a Mishei Miller este pusă în evidență de beaturile electronice ale lui Sasha Lopez. Acordurile originale ale piesei „Mahalageasca” vin să completeze energia piesei și să o transforme într-un super hit.

„Muzica veche ne inspiră mereu și reprezintă un reper în creația noastră. Tocmai de aceea o piesă atât de veche ne-a provocat, iar acum «Mahalageasca» sună atât de fresh și modern. Ca de fiecare dată, colaborarea cu Sasha a fost o încântare și îi mulțumesc că a acceptat invitația de a lucra împreună. Cu siguranță o să vă placă rezultatul și o să vă inspire”, a declarat Misha Miller.

„Mă bucur că am acceptat invitația Mishei de a mai face o piesă împreună, prima colaborare, «Smoke Me», fiind una de mare succes. Când am auzit piesa în varianta de demo, am știut că mi se potrivește și că putem face din ea, împreună, un nou hit internațional”, a spus Sasha Lopez.

Videoclipul piesei „Mahala” suprinde energia piesei, iar Misha bucură cu prezența ei încântătoare în ipostaze inedite de styling atât feminine, cât și masculine. În clip, artista a pus accent pe frumusețea umană și pe libertatea de exprimare fără limite.

Credite „Mahala"

Muzica: Achi Petre, Cristian Eberhard, Sasha Lopez, Costin Bodea, Iraida, Ioniță Aurel

Text: Mihaela Arsene, Vlad Cireșan, Iraida

Aranjament: Costin Bodea

Studio: Green Tree Records by Roton Music

Despre Misha Miller

O prezență fresh și carismatică, cu o personalitate complexă, artist și songwriter, Misha Miller a reușit încă de la debutul în muzică să-și asigure un loc în topurile din Europa. A semnat colaborări importante și piese care au devenit rapid adevărate hituri. „Smoke Me”, feat. Sasha Lopez, „What Mama Said” și „Sacred Touch”, feat. Manuel Riva și „Touche”, feat. Sickotoy, sunt doar câteva dintre piesele care au milioane de vizualizări pe YouTube și streamuri pe platformele digitale și au ocupat locuri importante în topurile muzicale din țări precum România, Turcia, Grecia și Bulgaria.