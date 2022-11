Trupa byron lansează single-ul „Prea târziu”, scris în timpul pandemiei covid VIDEO

Trupa byron lansează „Prea târziu”, un nou single de pe următorul album de studio, iar cântecul beneficiază de un lyric video produs de Laszlo Demeter, basistul trupei.

„Nu mai știu al câtelea val de covid era când am scris «Prea târziu». Știu doar că aveam mult timp la dispoziție și nimic concret de făcut. În plus începusem să anchilozez de la atâta stat, iar asta m-a făcut să glumesc, spunând că mai am puțin și mă transform în statuie. De la glumă la cântec a fost doar un pas”, declară Dan Byron, solistul trupei.

„Prea târziu” este disponibilă pentru streaming si download pe toate platformele de distributie digitală. Artwork-ul piesei este realizat de claparul trupei, 6fingers. Piesa este înregistrată si mixată la Unda Recording de către Dan Georgescu și masterizată de către Cristian Varga la MASTERvargas.

Pe 1 decembrie trupa byron aniversează 16 ani de existență printr-un concert la clubul Expirat din București. Biletele pentru concert s-au pus în vânzare pe iabilet.ro.

Trupa byron - componență

Dan Byron – voce, chitara, flaut

Sergiu „6” Mitrofan – clape, chitara, voce

Dan Georgescu – chitara

Laszlo Demeter - bas

Andrei Ilie – tobe