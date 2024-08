Luis Fonsi, la Wonder Family Fest: „Vreau să revin anul viitor, cu familia”

Luis Fonsi, headlinerul primei ediții a Wonder Family Fest, cel mai mare festival pentru familii din țară, a ajuns joi, 1 august, în România. El a vizitat Wonderland Resort, locul unde este organizat festivalul, și a fost impresionat în special de Dino Land, parcul cu dinozauri animatronici uriași. În cadrul conferinței de presă organizate vineri, invitatul special care se află pentru prima oară la Cluj, a spus că își dorește să revină anul viitor la eveniment, cu toată familia:

→ Imaginea 1/11: SKY WFF 5 jpg

Luis Fonsi: ”E foarte frumos în Cluj. Îmi place muzica, oamenii, cultura. Mulțumesc mult pentru primire, sunt onorat să fac parte din acest festival. Vreau să revin anul viitor, iar următoarea dată cu siguranță voi veni cu toată familia.”

Luis Fonsi celebrează anul acesta 25 de ani de carieră muzicală printr-un turneu internațional, ”25 Años Tour” și un nou album: ”El Viaje”. Acesta va avea concerte în zeci de orașe din toată lumea, printre care și la Cluj, pe scena principală a Wonder Family Fest. El va cânta în prima seară a festivalului, de la ora 22.30, iar în cadrul conferinței a oferit deja un preview, fredonând celebra piesă Despacito.

Luis Fonsi: ”Vom avea piese cunoscute, dar și noutăți. Am o echipa minunată, se ocupă de sunet, dans, lumini. Sunt încântat și abia aștept ca lumea de aici să-mi cunoască muzica. Ne așteaptă cu siguranță un show extraordinar.„

Wonder Family Fest se desfășoară în perioada 2-4 august. Evenimentul este organizat într-un cadru feeric, întins pe o suprafață de peste 357.000 mp, în comuna Feleacu de lângă Cluj-Napoca, la Wonderland Resort. Sute de activități distractive organizate în zone tematice îi așteaptă pe copii și familiile lor, alături de un line-up impresionant, patru scene, zone de relaxare de poveste, piscină cu plajă, conferințe pentru părinți, multe zone de food & drinks. Printre marile atracții ale evenimentului se numără concertului lui Luis Fonsi, inaugurarea celui mai înalt Adrenaline Tower din lume și a primului din România, Dino Land, Zurli Land și inaugurarea unei imense piscine exterioare, Wonder Pool.

Atracții palpitante precum tiroliana de 600 m și boburile gravitaționale. Micii exploratori pot descoperi minunățiile din Dino Land, cu peste 40 de dinozauri animatronici în mărime naturală, iar Kids Land oferă ateliere creative și spectacole magice pe Kids Stage. În Joy Land avem Roata Panoramică și caruselul cu căluți, iar în Jumping Land cei mici se pot bucura de peste 20 de căsuțe și tobogane gonflabile. Pentru iubitorii de natură, Horse Land oferă plimbări călare, iar Latino Land, cu invitatul special Wilmark, aduce dans și muzică vibrantă. De asemenea, Sports Land propune activități sportive pentru întreaga familie, inclusiv sesiuni de fitness, dansuri de majorete și yoga pentru copii.”

Festivalul își va deschide porțile în fiecare zi, la ora 10:00, iar după ora 23:00, distracția se va muta în interior odată cu petrecerile cu DJ organizate în sala de evenimente Grande Vista. Vineri și duminică, de la ora 18:00, concertele la scena mare vor fi deschise de o paradă impresionantă, inspirată după cea de la Rio, care va include multe personaje și multă culoare. Organizată de celebrul Wilmark, parada va pleca de la Scena Latino, va urca la Kids Stage și Zurli Land și se va opri la scena principală. Finalul festivalul va fi marcat printr-un impresionant spectacol de artificii duminică, de la ora 22.30.

Program Main Stage Wonder Family Fest, vineri, 2 anca Dinu, Head of PR Wonderland Events: ”Avem enorm de multe activități pregătite la Wonder Family Fest menite să ofere amintiri de neuitat pentru întreaga familie. Este cu adevărat un tărâm magic care are câte ceva pentru toate vârstele. Festivalul nostru debutează cu deschiderea impresionantului Adventure Land, care include Adrenaline Tower, cel mai înalt turn de acest gen din lume și primul din România, alături deugust:

● 18:15: Cristian Gog

● 18.45: Charlize Maalouf

● 19.00: Andra Gogan

● 20.00: Lucian Colareza

● 21.00: Arpy & Zip Band

● 21.45: Geo Da Silva & Gio Gee

● 22.30: Luis Fonsi

Abonamente, bilete și acces

Biletele de o zi la Wonder Family Fest sunt încă disponibile online pe site-ul: https://bilete.wonderland.ro/wonderfamilyfest. Copiii cu vârsta de până la 2 ani beneficiază de intrare gratuită. Accesul la eveniment se poate face cu mașina, cu taxi, dar și cu autobuzul. Mai multe curse dedicate vor circula în cele trei zile de eveniment între Cluj-Napoca - Wonderland (și retur), în intervalul orar 10:25-00:30. Accesul în autobuze se face în baza brățării de festival, dar pot fi folosite și de cei care doresc să-și cumpere bilete de la punctele de Check-in de la Wonderland. Programul complet al autobuzelor poate fi consultat aici.

Majoritatea zonelor inaugurate cu ocazia Wonder Family Fest, precum Adrenaline Tower și Wonder Pool, vor funcționa și după festival. De asemenea, banii încărcați pe brățările de festival, vor putea fi utilizați la Wonderland Resort.

