Începe cel mai mare festival de blues din sud-estul Europei. Line up cu Grammy: Shemekia Copeland și Mr. Sipp

Anul acesta, Open Air Blues Festival Brezoi promite un line up așa cum nu a mai existat în România la vreun festival de blues de până acum. Evenimentul de pe Valea Lotrului va ține șase zile și șase nopți, în perioada 16 – 21 iulie 2024.

A șasea ediție a celui mai mare festival de blues din sud-estul Europei se anunță a fi una de senzație, o „experiență de neuitat cu muzică blues de elită”, chiar și în lipsa canadiencei Beth Hart care devenise o prezență constantă în cadrul evenimentului, motiv pentru care unii chiar se întrebau dacă nu cumva și-a făcut „abonament” la Brezoi.

De la blues, la rock, de la jazz la fusion, mai toate genurile muzicale vor fi prezente în cadrul festivalului.

„Line up-ul din acest an este genial, dacă luăm în considerare doar premiile și distincțiile câștigate de invitații ediției din acest an. Probabil că nu ar avea loc într-un camion cu remorcă. Avem artiști deosebiți, reprezentanți ai tuturor sub-genurilor blues-ului. Ediția din acest an va depăși cu siguranță toate edițiile precedente ale celui mai mare festival de blues organizat vreodată în România”, au menționat organizatorii care au precizat pentru „Adevărul” și o serie de detalii legate de cântăreții care vor concerta în aer liber, în stațiunea montană din Vâlcea, despre cazare festival, prețuri la bilete și abonamente, dar și surprizele pregătite publicului.

Cine va cânta în acest an pe Valea Lotrului

„Avem cel mai grozav Line up care a existat vreodată în România, în materie de festival de blues, chiar și fără Beth Hart. Avem artiști care cântă poate chiar mai bine, cu show-uri senzaționale. Shemekia Copeland și Mr. Sipp - The Mississippi Blues Child – spre exemplu, sunt câștigători Grammy. Kaz Hawkins s-a lansat live la Brezoi anul trecut, a scos viniluri și cd-uri cu concertul masterizat din 2023 (înregistrarea live a concertului procesată tehnic pentru a suna cât mai bine posibil - n.red.). Vor fi și artiști care au mai fost la Brezoi și au făcut furori, precum: Dana Fuchs, Danielle Nicole, Albert Cummings sau Anthony Gomes. Dewolff, din Olanda, vor fi o altă revelație a acestui festival. Iar Nightlosers, care anul acesta vor împlini 30 de ani, îi vor sărbători la Brezoi cu un concert special. Și aș mai aminti și despre Southern Avenue din SUA care vine în premieră în România. Dar fiecare dintre artiștii din Line up-ul acestui an va face senzație”, a menționat pentru „Adevărul” Mihai Răzvan Mugescu, inițiatorul fenomenului muzical de la Brezoi - Vâlcea.

Cântăreața multipremiată de blues, soul, nominalizată la Grammy

Shemekia Copeland (VEZI VIDEO), menționată de organizatori este câștigătoare a nu mai puțin de opt premii Blues Music Awards, inclusiv pentru „Cel mai bun instrumentist-vocalist în 2023”, câștigătoare a două categorii la cea de-a 71-a ediții anuale a DownBeat Critics Poll, a cinci premii „Living Blues”, având trei nominalizări la Blues Blast Magazine Music Award în 2023 și nominalizări Grammy în 2022.

Living Blues spuneam despre Copeland că „oferă un soundtrack pentru America contemporană... puternică, feroce, cu o privire clară și plină de speranță... e atât de stăpână pe vocea ei încât poate striga împotriva nedreptăților înainte să liniștească cu speranță iubitoare... îți dă fiori pe șira spinării”.

Și cei de la The Philadelphia Inquirer au descris-o pe Shemekia Copeland ca pe un „antidot împotriva artificialității”, cu prezența sa impunătoare.

Despre cântăreața premiată de blues, soul și Americana, se spune că posedă una dintre cele mai recunoscute și profund emoționante voci din „muzica de rădăcini a timpului nostru”, fiind iubită la nivel mondial pentru curajul, onestitatea și umorul muzicii ei revelatoare, precum și pentru pasiunea incomparabilă cu care interpretează fiecare melodie.

Line up Open Air Blues Festival Brezoi

Spre deosebire de anii trecuți, ediția din această vară vine cu trei scene, una dintre ele fiind amplasată chiar pe malul râului Lotru, lângă o pădure, într-o zonă de relax, cu hamace și șezlonguri, unde vor evolua acustic mulți artiști români, începând cu orele 16,30 - 17,00.

Artiștii internaționali vor începe concertele de la ora 19,00, pe scena principală, iar After Party și Jam Sessions se vor ține la scena din cort - după ora 1,00 a.m.

Așadar, marți, 16 iulie 2024, evenimentul va demara cu un moment de Storytellers – povești despre ce a reușit să facă festivalul de-a lungul timpului, urmat de concerte: Mazingo (Franța) Jonathon „Boogie” Long (SUA), Mr. Sipp „The Mississippi Blues Child” (SUA) și Anthony Gomes (Canada) la „Late Night Special”, seara fiind încheiată la cea de-a doua scenă de Vanesa Harbek (Argentina).

Ziua de miercuri, 17 iulie, va începe la ora 17,00 cu cei de la Fără Zahăr și va continua cu Paardekooper (Olanda), CANAF (România), Annika Chambers & Paul DesLauriers (SUA), Daniel Nicole Band (SUA) la „Last night special” și Noa & The Hell Drinkers (Estonia) la night stage.

Joi, 18 iulie, vor urca pe scenă Ocru (România) DeWolff (Olanda), Ben Poole (UK) & Guy Smeets (Olanda), Shemekia Copeland (SUA) și Nightlosers (România) – „Late night special”, iar Jőrg Danielsen & Vienna Blues Association (Austria).

Ziua de vineri, 19 iulie, va începe mai devreme la 16,30 cu concerte oferite de Ralu Stoica și Alex Tomasseli (România), urmați de C3I TR3I (România), Vasko The Patch (Bulgaria), Selwyn Birchwood (SUA), Brywater Call (Canada) și albert Cumming (SUA) apoi noaptea de The Southern Cockroaches (România).

Sâmbăta de 20 iulie îi va aduce pe scenă pe Racila, Bowman, Kusak, Heofer pentru „Stories of the blues”, apoi pe Dom Martin și Grainne Duffy, ambii din Irlanda, The Damn Truth din Canada, Kaz Hawkins Irlanda și Shaggy Dogs din Franța.

Open Air Blues Festival Brezoi se va încheia duminică, 21 iulie cu concertele lui George Sărluceanu și Soul Serenade (România) urmate de The BluesBones (Belgia), Matt Schofield (UK), Southern Avenue (USA), Dana Fuchs (USA) și Boogie Boys (Polonia).

„Woodstockul României” și „Brezoiul Lumii”

Open Air Blues Festival de la Brezoi mai este cunoscut și drept „Woodstockul României” - după numele unui festival legendar din SUA - datorită fenomenului muzical care s-a născut aici în urmă cu șapte ani și care a continuat și s-a dezvoltat în ciuda pandemiei.

Astfel s-a născut „miracolul de la Brezoi”, fenomenul muzical de pe Valea Lotrului care a determinat apariția sintagmei de „Brezoiul lumii”, după cum toată lumea cunoaște numele locului în care vară de vară au loc o serie de festivaluri. Printre acestea se numără și „Open Air Blues Festival Brezoi”, dar mai sunt și alte evenimente organizate, cu muzică de calitate pentru toate genurile și gusturile, reunite sub titulatura „Live Music Summer Camp Brezoi” - denumirea oficială a fenomenului muzical.

„Am reușit să creștem organic” menționa într-un interviu precedent acordat pentru „Adevărul” inițiatorul festivalurilor, Mihai Răzvan Mugescu.

Lucrările de pe Valea Oltului de folos pentru unii. „Va fi atât de lejer traficul...”

Închiderea Văii Oltului, pe porțiunea de opt kilometri din județul Sibiu, a creat o adevărată isterie și în rândul fanilor festivalului de blues care înainte de a înțelege ce se întâmplă s-au grăbit să anunțe că-și vor pune biletele la vânzare ca să nu fie nevoiți să facă „nouă ore până la Brezoi”. Și asta pentru că mulți au înțeles că întregul Defileu al Oltului este blocat, fapt total neadevărat.

Singurii care vor avea oarecum de suferit sunt doar cei care vin din jumătatea nordică a țării sau care aterizează pe aeroporturile din Sibiu, Cluj Napoca etc.. - artiști și turiști internaționali, dar și români.

Dar și pentru aceștia s-au găsit soluții – deplasare pe Transalpina (DN67C), prin Sibiu – Jina sau Sebeș (Alba) și mai departe pe DN7A, de la Obârșia Lotrului, până la Brezoi. Peisajele montane de aici sunt absolut fabuloase, fiind unul dintre cele mai frumoase trasee din țara noastră. Este vorba de aproximativ 160 de kilometri din Sebeș și 200 de kilometri din Sibiu ce pot fi străbătuți în trei, respectiv patru ore. Iar cei care nu vor să ocolească, pot tranzita DN7 / E81 între orele 20,00 și 06,00.

Pentru cei care vor veni din jumătatea sudică a țării, traseul este același ca de obicei, cu specificația că au ocazia să ajungă chiar mai repede la destinație, Valea Oltului nemaifiind acum aglomerată decât pe timpul nopții.

De aceea, mai în glumă mai în serios, inițiatorul festivalului a spus că se poate veni pe Valea Oltului și cu bicicleta sau skate-board-ul la cât este de liberă, pe timpul zilei.

Preț bilet sau abonament, la cel mai mare festival de blues

Prețul biletelor pentru o zi, indiferent de perioada din săptămână aleasă este de 158,93 de lei. Cei care doresc să-și achiziționeze abonamentul pentru șase zile plătesc la „presale” tariful este 529,75 de lei, sau normal – 635,70 de lei.

Accesul în camping, atât cu cortul cât și cu rulota, fiind vorba despre un festival în aer liber, este de 63,57 de lei (în cel de-al doilea caz însă deja nu mai există locuri disponibile).

Cazare pentru Open Air Blues Festival

Cei care nu doresc să stea la cort sau în rulotă sunt îndrumați să opteze pentru cazările din Brezoi, Malaia, Voineasa sau din stațiunea Călimănești - Căciulata, de unde se poate ajunge foarte rapid.

Pe platforma Booking, în această perioadă, pentru perioada festivalului am mai găsit doar patru disponibilități cu prețuri cuprinse între 2.565 de lei și 4.560 de lei pentru cinci nopți / două persoane. La Călimănești - Căciulata, însă, cazările pornesc de la prețuri mult mai mici - 675 de lei, oferta fiind mult mai numeroasă și diversă.

Menționăm și faptul că din Căciulata până la Open Air Blues Festival Brezoi este o distanță de doar 15 kilometri ce poate fi străbătută în această perioadă într-un sfert de oră.