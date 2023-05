Eurovision 2023: România intră în concurs în semifinala 2. Care sunt ultimele 10 finaliste | VIDEO LIVE

16 țări luptă pentru un loc în marea finală a competiției muzicale, dar numai 10 vor merge mai departe, în urma votului publicului.

UPDATE 22:20 Theodor Andrei a intrat în concurs cu piesa „D.G.T. (Off and On)“. Linia .melodică a fost diferită de varianta piesei din Selecția Națională și a avut un intro acustic. Totodată, cântărețul a fost însoțit pe scenă de o singură dansatoare, doar câteva secunde, la finalul melodiei.

Theodor Andrei, reprezentantul României, cântă în această seară, în a doua semifinală Eurovision 2023. El intră de pe poziția a treia în concurs și poate fi votat doar din străinătate.

Eurovision Song Contest 2023 se desfășoară la Liverpool, în Marea Britanie, țară care organizează ediția din acest an în numele Ucrainei.

Concursul este transmis în direct, de la 22.00, pe TVR 1, TVR Internațional și TVR +. Cele 16 țări care evoluează în această seară, în ordinea tragerii la sorți, sunt: Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania și Australia. Numai 10 dintre acestea se vor califica în marea finală din 13 mai.

România este cotată cu șanse slabe în concursul din acest an, însă votul românilor din diaspora ar putea produce o surpriză. Potrivit eurovisionworld.com, care a agregat rezultatele mai multor case de pariuri, România este plasată pe ultimul loc și este cotată cu șanse de 6% să se califice în marea finală din 13 mai.

Eurovision 2023: cum se votează în a doua semifinală

Theodor Andrei intră cu numărul trei în concurs și interpretează piesa „D.G.T. (Off and On)“, cu care a câștigat Selecția Națională, în februarie. Dansatoarea care apare în show-ul de la Liverpool este Diana Colea, iubita artistului.

Românii din țară nu îl pot vota pe Theodor Andrei conform regulamentului concursului.

Publicul din România poate vota artistul preferat din această semifinală prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro+TVA/ SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/ SMS trimis)

Fanii din țările care participă în această semifinală - Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania și Australia - îl pot vota pe Theodor Andrei. El va avea indicativul 03 (ordinea de intrare pe scenă), acesta fiind numărul pe care românii din diaspora trebuie să îl trimită la numărul afișat pe ecran în țara din care urmăresc concursul Eurovision.

În afară de telespectatorii din țările participante în semifinală (care pot vota pentru orice alt concurent în afară de cel din țara lor), în semifinala 2 votează și fanii Eurovision din Spania, Marea Britanie și Ucraina, aceste trei state fiind calificate direct în marea finală. Aceste țări își vor prezenta melodiile în cadrul show-ului de diseară. Cei aflați în aceste țări pot vota pentru România.

Numerele de telefon/ SMS precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică care transmite competiţia muzicală.

La aceste voturi se adaugă şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

Cele 10 țări care obțin cele mai mari punctaje se califică în marea finală. Primele 10 finaliste, desemnate în urma semifinalei de marți, sunt: Croația, Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.

Semifinala 2 Eurovision 2023, ordinea intrării în concurs

1 Danemarca – Reiley - Breaking My Heart

2 Armenia – Brunette - Future Lover

3 România - Theodor Andrei -D.G.T. (Off and On)

4 Estonia – Alika - Bridges

5 Belgia – Gustaph - Because of You

6 Cipru - Andrew Lambrou - Break a Broken Heart

7 Islanda – Dilja -Power

8 Grecia - Victor Vernicos - What They Say

9 Polonia – Blanka - Solo

10 Slovenia - Joker Out - Carpe Diem

11 Georgia –Iru - Echo

12 San Marino - Piqued Jacks - Like an Animal

13 Austria - Teya și Salena - Who the Hell Is Edgar?

14 Albania - Albina and Familja Kelmendi - Duje

15 Lituania - Monika Linkyte - Stay

16 Australia – Voyager – Promise