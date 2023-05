Mihai Trăistariu, despre modul de alegere al câștigătorilor Eurovision: „A fost mereu un concurs politic”

Mihai Trăistariu, fost reprezentat al României la Eurovision, dar și fost jurat al competiției naționale, a vorbit fără perdea despre modul de jurizare, corupția și interesele politice. El a recunoscut că, pe vremea când a făcut parte din juriu primea apeluri telefonice în care îi era indicat cui ar trebui să dea note mari.

În urmă cu 17 ani, Mihai Trăistariu făcea furori la Eurovision. La Atena, cu celebra piesă „Tornero” el s-a clasat pe locul 4. În prezent, artistul se arată complet dezamăgit de competiția muzicală internațională, spunând că aceasta s-a „ciudățit”.

Corupție și jocuri politice

Mihai Trăistariu spune că niciodată nu a putut să ghicească melodia câștigătoare. Artistul afirmă că până și publicul „votează ciudat”, iar juriile sunt corupte.

„Preferații mei la Eurovision nu au câștigat niciodată. Îmi pun notele mele, câțiva ani am și votat. Dar nu nimeresc câștigătorul. Mi-a plăcut Loreen, cu Euphoria. Mi-a plăcut cântecul acesta, l-am și înregistrat în studio, dar în rest nu nimeream câștigătorul. Alegeam pe unul și câștiga altul. Dar nu știu ce ecuații necunoscute sunt la Eurovision. Competiția s-a ciudățit. A fost mereu un concurs politic. Au băgat și public, și juriu crezând că o să fie mai bine, dar și publicul votează ciudat, juriile sunt și ele corupte...”, a spus Mihai Trăistariu, într-un interviu pentru Viva.ro.

Mai mult decât atât, cântărețul susține că și în România au fost schimbate voturi. El a dat exemplul concret al situației de anul trecut.

„Chiar și noi am avut anul trecut un scandal. S-au schimbat niște voturi. România a făcut schimb de vot cu șase țări. Toată lumea încearcă blaturi la greu. Nu e de condamnat, fiecare vrea să îi fie bine. Dar, dacă fiecare face așa în fiecare an nu mai rezolvăm nimic. Nu știi cum să faci. Eu nu sunt adeptul juriilor, am spus-o mereu. Dacă lași numai publicul, mă gândesc că nu poți să cumperi un milion de albanezi, de suedezi… Dar dacă pui cinci jurați, cum sunt acum, poți să schimbi note, primești telefoane…”, a completat el.

Mihai Trăistariu a recunoscut și faptul atunci când a fost în juriul românesc al acestui show, a primit telefoane pentru a dat note mari unor anumiți favoriți.

„Am fost și eu în juriu și am primit telefoane: „Te rog dă-i și lui cutare și uite așa”. Dacă am primit eu înseamnă că au primit și alții. Mai bine nu, fără juriu. Nu sunt pentru juriu la Eurovision, mai bine să voteze doar publicul. Dar, e clar, albanezul care stă în România va vota Albania și tot așa. Asta înseamnă politic. Noi votăm Moldova, Moldova ne dă nouă. Cipru dă 12 Greciei și invers, dar 10 puncte le dau cuiva favorit. Pe undeva se va ajunge la un clasament mai corect cu publicul”, a dezvăluit artistul, pentru sursa citată.

Anul acesta, concursul are loc la Liverpool, iar reprezentantul României este tânărul Theodor Andrei, în vârstă de 19 ani.