BUG Mafia și Afrojack, cap de afiș la festivalul Beach, Please! de la Costinești

Ajuns la a doua ediție, evenimentul muzical va avea în perioada 27-30 aprilie 2023. Peste 150.000 de spectatori sunt așteptați la concerte.

Beach, Please!, unul dintre cele mai așteptate festivaluri muzicale, deschide sezonul estival. Organizatorii le-au pregătit spectatorilor patru zile de distracție fără limite la malul mării, unde vor avea ocazia să-și întâlnească artiștii preferați.

Peste 150 de artiști din industria muzicală din România, dar și nume mari din străinătate vor urca pe cele trei scene de la Costinești, în perioada 27-30 aprilie, într-un cadru impresionant, cu o producție de calibru mondial.

Peste 30.000 de metri pătrați de plajă și cel mai mare cort construit vreodată în România, foarte multe zone de distracție, trei scene, peste 100 de food truck-uri și baruri sunt doar câteva dintre atracțiile pe care Beach, Please! le oferă participanților.

Printre artiștii care vor urca pe scena principală se numără: DaBaby, Central Clee, Afrojack, BUG Mafia, Inna, Delia, Killa Fonic, Irina Rimes, Puya, Spike, Jengi, Deliric și mulți alții.

„Suntem foarte entuziasmați pentru ediția de anul acesta și pentru tot ce am reușit să construim în doar doi ani. Beach, Please! este mai mult decât un festival, este o platformă dedicată noii generații și ne bucurăm că le putem oferi un spațiu unde se pot distra, unde își pot crea amintiri și unde se pot conecta se materializează atât de frumos. Peste trei mii de oameni implicați în organizare s-au ocupat de toate detaliile și au pus la dispoziția participanților la festival autobuze care vor circula pe o rută dedicată evenimentului. Astfel, cei care sunt cazați în stațiunile din apropiere vor ajunge mult mai repede la festival“, a declarat Alice Halpert, Chief of Public Affairs. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul evenimentului, beach-please.ro.