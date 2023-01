A murit Aurel Mitran, cel mai mare impresar rock din România. Compact și Holograf, printre trupele de care s-a ocupat

Primul manager și impresar rock din România s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Aurel Mitran s-a ocupat de cele mai de succes trupe, printre care Compact și Holograf. Decesul său a îndoliat lumea artistică.

Conform realitatea.net, acesta a fost alături de mari artiști, printre care Nicu Alifantis și Alexandru Andrieș. Tot el a impresariat marile trupe rock ale anilor '80 și a fost omul care a adus pe scenele noastre mari artiști din sfera world music, precum Al Di Meola, Cesaria Evora, Lhasa de Sela, Bobby Mc Ferrin. De asemenea, a lucrat la Teatrul Tănase, Teatrul Mic, Teatrul de Comedie și Teatrul Ion Creangă, potrivit andreipartos.ro.

Nicu Alifantis, unul dintre cie mai vechi prieteni

"Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun a încetat din viață Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în paza Sa. Mulțumesc pentru tot, Aurel!" a scris Nicu Alifantis, unul dintre cei mai vechi prienteni ai fostului impresar. Acesta a povestit cum l-a cunoscut pe Aurel Mitran și au ajuns să lege o prietenie trainică.

"Pe Aurel Mitran l-am cunoscut în 1974 la Buzău, la unitatea de transmisiuni 01671, unde am făcut armata împreună. În 1979 ne-am reîntalnit la Teatrul Mic şi de-atunci ne-am clădit împreună carierele, eu de muzician, el de impresar, mergând umăr la umăr. Am colaborat realizând spectacole, turnee şi evenimente, prin care am încercat să facem ceva deosebit de fiecare dată, ceva care să rămână în conţtiinţa publicului. “Balada cotidiană” la Teatrul Foarte Mic (cel mai longeviv ciclu de spectacole şi turnee prin ţară, peste 500 de reprezentaţii în aproape 5 ani), recitalurile “Nicu Alifantis şi invitaţii săi” de la Teatrul Mic (concerte unplugged, în vremea când nu se inventase acest termen, alături de numeroşi artişti de valoare precum Valeriu Sterian, Alexandru Andrieş, Dan Bădulescu) recitalul de la Sala Polivalenta Bucureşti din 1988", povestea Nicu Alifantis.

"Aurel Mitran nu mai este! Cuvintele sunt prea sărace ca să exprime cât ne pare, mie si colegilor mei, de rău. Lumea artistică in special și lumea în general, este mai săracă fără tine, Maestre! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a transmis formația Proconsul.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Alurel Mitran a fost depus la Teatrul Excelsior, joi, la ora 12.00.