Ion Dolănescu ar fi împlinit 79 de ani. Iubirile pătimașe din viața artistului: „Dacă nu mă însor cu asta, mă omor!”

Unul dintre cei mai iubiți artiști români, Ion Dolănescu, ar fi împlinit 79 de ani. Născut pe 25 ianuarie 1944, interpretul a fost un bărbat cu lipici la femei. Cea mai aprinsă relație de dragoste a avut-o cu Maria Ciobanu, cea care i-a și dăruit un fiu, pe Ionuț.

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu au avut o dragoste cu năbădăi. Deși s-au iubit nebunește, cei doi nu au rezistat prea mult împreună.

Trei femei au făcut parte din viața lui Ion Dolănescu, însă doar una dintre ele i-a fost soție în acte. Nu au avut împreună niciun copil. Cu Maria Ciobanu a avut cea mai zbuciumată și mediatizată relație. Povestea lor de dragoste bate orice film.

Aproape cinci ani a durat povestea lor de dragoste, finalizată cu ani de zile în care nu și-au mai vorbit. Ionuț a reușit să-și împace părinții cu puțin timp înainte ca regretatul artist să se stingă din viață în 2009, la vârsta de 65 de ani.

După două căsnicii eșuate din care au rezultat și două fete, Maria Ciobanu a hotărât să devină mireasa lui Dolănescu după vreo trei ani de insistențe.

”N-am făcut nuntă decât cu Dolănescu! Eram căsătorită cu tatăl Cameliei, mă îmbolnăvisem de la o intoxicație și mă internasem. Eu mă gândeam că am cancer. Și a venit Dolănescu în spital cu textul unei melodii și m-a întrebat dacă vreau s-o înregistrăm. El era militar în termen la Ciocârlia.

După ce am înregistrat melodia, a luat toată țara foc, a fost un real succes. Noi nu aveam nimic unul cu altul, eu eram căsătorită cu Burnea, el avea o relație cu Iustina Băluțeanu. Am umblat împreună în turnee, lumea zicea deja că suntem soț și soție”, mărturisea Maria Ciobanu la Destine Celebre.

Se îndrăgostise de ea

Regretatul artist și-a dorit atât de mult să-i cucerească inima, încât, într-un final, au hotărât împreună să iasă din căsniciile în care erau implicați. Când au făcut nunta, în 1971, Maria Ciobanu era deja însărcinată.

„Aveam o colegă de la «Doina Olteniei» și îi zicea ei: «Ce are ființa asta de nu mă bagă în seamă deloc? Fă, eu dacă nu mă însor cu asta, mă omor»! Așa s-a exprimat! Se îndrăgostise și el de mine, și eu de el, dar nu puteam.

Eram căsătoriți amândoi. Până la urmă, am luat hotărârea și am divorțat amândoi. Când am făcut nuntă, eram gravidă în trei luni cu Ionuț!, spunea artista în urmă cu câțiva ani.

Dragoste nebună cu Iustina

Regretatul interpret avea numai 27 de ani când s-a îndrăgostit nebunește de cea care urma să-i devină soție. Era militar în termen și avea acasă o parteneră de viață, dar asta nu l-a împiedicat să-i facă curte solistei timp de 3 ani.

Povestea de dragoste din Maria Ciobanu și Ion Dolănescu s-a consumat destul de repede, la nuntă cântăreața fiind însărcinată în trei luni cu fiul ei, Ionuț. Din păcate, au ajuns să divorțeze la scurt timp după ce-și uniseră destinele. Când a pus ochii pe Maria, Ion avea 27 de ani și era căsătorit, de patru ani, cu Iustina Băluțeanu.

„Ion era tare chipeş"

Margarita Valenciano şi Ion Dolănescu s-au îndrăgostit în 1974, pe când ea avea doar 20 de ani şi era studentă la Facultatea de Medicină din Cluj. L-a văzut pe marele artist, pe atunci chipeş şi cu lipici la femei, la o emisiune tv.

S-au cunoscut la un spectacol şi se vedeau foarte des, dar pe furiş, căci regimul comunist nu permitea ca un român să aibă relaţii cu studenţii străini: ”Ion era tare chipeş şi avea un suflet frumos”, îşi aminteşte ea. Margarita a fost cea care a pus capăt acestei poveşti de dragoste, după ce şi-a dat seama că dacă Ion Dolănescu o va abandona, după o eventuală căsătorie, va rămâne fără cetăţenia costaricană. A revenit în ţara natală cu Dragoş, însă a păstrat o relaţie strânsă cu tatăl copilului ei, până în ultimele lui clipe de viaţă: ”Pe părinţii mei, care s-au iubit foarte mult, i-a despărţit Securitatea. S-a aflat de dragostea lor, iar tata a fost interzis la tv”, susţinea fiul celor doi, Dragoş.

Margarita este divorţată şi mai are trei copii cu fostul soţ. Lucrează ca medic ginecolog în Costa Rica şi s-a implicat şi în numeroase campanii umanitare, ajutând bolnavii săraci, pe care îi consultă şi îi tratează gratuit.

Ion Dolănescu a încetat din viață la 65 de ani, în anul 2009, fiind înmormântat la cimitirul Belu din Capitală.