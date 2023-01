Topul filmelor cu cele mai multe premii Oscar VIDEO

Nominalizările pentru cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar au fost anunțate marți, 24 ianuarie, iar filmul „Everything Everywhere All at Once" conduce detașat cu 11 nominalizări, relatează CNBC.

Filmul lui Michelle Yeoh a fost nominalizat la categoriile de top, inclusiv la cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță în rol principal, cea mai bună actriță în rol secundar și cel mai bun actor în rol secundar.

„The Banshees of Inisherin” („Spiritele din Inisherin”), în regia lui Martin McDonagh, și filmul „All Quiet on the Western Front” („Nimic nou pe frontul de vest”) au primit câte nouă nominalizări fiecare, inclusiv pentru cea mai bună imagine.

Câștigătorii premiilor Oscar sunt desemnați de cei circa 10.000 de membri cu drept de vot ai Academiei de Arte și Științe Cinematografice. Cea mai bună imagine este determinată printr-un vot preferențial, ceea ce înseamnă că alegătorii clasează filmele nominalizate de la nr. 1 la nr.10.

Câștigătorii vor fi dezvăluiți în cadrul celei de-a 95-a ediții a Premiilor Oscar care va avea loc, duminică, 12 martie.

Deși nu a fost doborât niciun record de nominalizări, „Titanic”, „All About Eve” („Totul despre Eva”) și „La La Land” se află la egalitate pentru locul 1 cu 14 nominalizări fiecare.

În cazul în care „Everything Everywhere All at Once” va câștiga, va egala „The Lord of the Rings: The Return of the King” („Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui”), „Titanic” și „Ben-Hur”, ca fiind filmul cu cele mai multe premii Oscar din toate timpurile.

Chiar dacă nu reușește să câștige la toate cele 11 categorii, există o șansă ca filmul să ajungă al doilea sau al treilea cel mai premiat film din toate timpurile.

Iată care sunt cele mai premiate 15 filme care au câștigat vreodată un Oscar:

„Titanic”- 11 premii Oscar

Anul apariției: 1997

Total nominalizări: 14

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun montaj, cea mai bună coloană sonoră, cel mai bun cântec original, cel mai bun sunet, cel mai bun montaj de efecte sonore, cele mai bune efecte vizuale.

„Ben-Hur”- 11 premii Oscar

Anul apariției: 1959

Total nominalizări: 12

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cea mai bună scenografie, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun montaj, cel mai bun sunet, cea mai bună coloană sonoră, cele mai bune efecte speciale.

„The Lord of the Rings: The Return of the King” („Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui”) - 11 premii Oscar

Anul apariției: 2003

Total nominalizări: 11

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat, cea mai bună regie artistică, cel mai bun design de costume, cel mai bun montaj, cel mai bun machiaj, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun cântec original, cel mai bun mixaj sonor, cele mai bune efecte vizuale.

„West Side Story” (Poveste din cartierul de vest”- 10 premii Oscar

Anul apariției: 1961

Total nominalizări: 11

Categoriile câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriță în rol secundar, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun montaj, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun sunet.

„The English Patient” („Pacientul englez)- 9 premii Oscar

Anul apariției: 1996

Total nominalizări: 12

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță în rol secundar, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun montaj, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun sunet.

„The Last Emperor” („Ultimul împărat”) - 9 premii Oscar

Anul apariției: 1987

Total nominalizări: 9

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun montaj, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun sunet.

„Gigi”- 9 premii Oscar

Anul apariției: 1958

Total nominalizări: 9

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun montaj, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun cântec.

„Amadeus”- 8 premii Oscar

Anul apariției: 1984

Total nominalizări: 11

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cel mai bun scenariu adaptat, cea mai bună regie artistică, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun machiaj, cel mai bun sunet.

„Gandhi”- 8 premii Oscar

Anul apariției: 1982

Total nominalizări: 11

Categorii câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cel mai bun scenariu original, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun design vestimentar, cel mai bun montaj.

„Slumdog Millionaire” („Vagabondul milionar”)- 8 premii Oscar

Anul apariției: 2008

Total nominalizări: 10

Categoriile câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat, cel mai bun film, cel mai bun montaj, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun cântec original, cel mai bun mixaj de sunet.

„Cabaret” - 8 premii Oscar

Anul apariției: 1972

Total nominalizări: 10

Categoriile câștigate: cel mai bun regizor, cea mai bună actriță, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun montaj de film, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun sunet.

„Gone With The Wind” („Pe aripile vântului”) - 8 premii Oscar

Anul apariției: 1939

Total nominalizări: 13

Categoriile câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță, cea mai bună actriță în rol secundar, cel mai bun scenariu, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun montaj de film.

„From Here to Eternity” („De aici în eternitate”)- 8 premii Oscar

Anul apariției: 1953

Total nominalizări: 13

Categoriile câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriță în rol secundar, cel mai bun scenariu, cel mai bun film, cel mai bun montaj, cel mai bun mixaj sonor.

„On the Waterfront” („Pe chei”)- 8 premii Oscar

Anul apariției: 1954

Total nominalizări: 12

Categoriile câștigate: cel mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cea mai bună actriță în rol secundar, cea mai bună poveste și scenariu, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun montaj de film.

„My Fair Lady” - 8 premii Oscar

Anul apariției: 1964

Total nominalizări: 12

Categoriile câștigate: cea mai bună imagine, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cea mai bună regie artistică, cel mai bun film, cel mai bun design vestimentar, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun sunet.