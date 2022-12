Scena morții lui Jack din Titanic, clarificată de James Cameron. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi urcat amândoi pe ușă

Încă de la lansarea filmului "Titanic", în urmă cu 25 de ani, a apărut o dezbatere despre o scenă crucială din finalul filmului, care a devenit aproape la fel de emblematică ca și filmul în sine.

Regizorul James Cameron speră să pună capăt definitiv speculațiilor conform cărora Jack (Leonardo DiCaprio) ar fi putut supraviețui, dacă iubita sa Rose (Kate Winslet) s-ar fi dat puțin la o parte de pe ușa plutitoare care o ținea departe de apele înghețate care, în cele din urmă, au făcut atâtea victime. Este o enigmă care a atras comentarii din partea unor personalități de la Hollywood precum Brad Pitt și Margot Robbie, precum și a lui Winslet însăși în trecut.

Cameron a declarat că a efectuat un studiu "medico-legal" pentru a demonstra că ușa nu ar fi putut să îi susțină pe amândoi.

"Am făcut un studiu științific pentru a pune capăt acestei povești și a înfige un țăruș în inima ei o dată pentru totdeauna. De atunci am făcut o analiză criminalistică amănunțită cu un expert în hipotermie care a reprodus pluta din film", a declarat Cameron, pentru The Toronto Sun.

Regizorul a adăugat că au fost folosiți doi cascadori care aveau aceeași masă corporală ca Kate și Leo și au pus senzori pentru a vedea dacă ar fi putut supraviețui printr-o varietate de metode și răspunsul a fost că nu aveau cum să supraviețuiască amândoi.

Studiul va fi subiectul unei emisiuni speciale pentru National Geographic, sincronizată cu cea de-a 25-a aniversare a relansării filmului "Titanic" în 4K, potrivit lui Cameron.