Cine e actorul care a intrat în pielea lui Avram Iancu. În 2024 se lansează prima docudramă dedicată eroului român | EXCLUSIV

În 2024, declarat oficial „Anul Avram Iancu“, se lansează în cinematografe prima docudramă dedicată eroului din Transilvania care a avut un rol-cheie în Revoluția de la 1848. Îl întruchipează actorul Horia Fedorca.

Anul viitor se împlinesc două secole de la nașterea celui supranumit „Crăișorul munților“, pentru rolul-cheie avut în Revoluția de la 1848 din Transilvania. O echipă de producție independentă, condusă de actorii Alin Panc și Alexandru Pop – PaPa Pictures, a realizat prima docu-dramă pentru cinematografie dedicată acestei figuri istorice importante. Vă prezentăm primele informații, în exclusivitate. Filmul se numește, sugestiv, „Avram Iancu – Împotriva imperiului“, este regizat de Theo Thorn și îl are în rolul principal pe actorul Horia Fedorca, angajat al Teatrului Național „Radu Stanca“ din Sibiu – ambii aflați la debut. Va fi lansat în cinema la 24 ianuarie 2024.

„Mi-a înghețat sângele în vene: am avut sentimentul că îl văd pe Avram Iancu.“

În momentul în care a primit propunerea de a participa la castingul pentru acest film, Horia Fedorca era ca și ales, fiindcă asemănarea sa cu eroul este izbitoare! Avea 26 de ani, cu doar doi ani mai mult decât Avram Iancu (la Revoluția din 1848), pe care trebuia să-l întruchipeze. A fost nevoie, însă, și de probe. „Prima dată când l-am văzut, nu mi-a venit să cred ce potrivire fantastică este din punct de vedere vizual. Și m-am bucurat apoi să descopăr că Horia este și un actor foarte bun. Nu exagerez cu nimic când spun că atunci când i-am văzut probele mi-a înghețat sângele în vene: am avut sentimentul că îl văd pe Avram Iancu“, a declarat Alin Panc. „Nu mi-a spus nimeni până acum că aș semăna cu Avram Iancu, dar la aceste filmări toți cei de pe platouri au fost impresionați de asta. Mă și strigau, pe acolo, Crăișorule“, a mărturisit Horia Fedorca. Actorul a aflat despre castingul pentru acest film chiar de la regizor. „Am mai filmat împreună cu Theo Thorn și pentru un alt film, care n-a mai ieșit. Astă-vară m-a sunat din nou, ca să mă întrebe ce fac în octombrie. Mi-a spus despre acest film, apoi m-a chemat la casting. Știam că am un program foarte aglomerat, așa că i-am spus că nu are sens să îi trimit o probă. Totuși, el a insistat, spunându-mi că, poate, dacă proba va fi bună, vom reuși să filmăm și în funcție de programul meu. Am trimis două probe, iar pe 10 august am aflat că eu am fost ales să joc Avram Iancu“, a mai spus el. Probele despre care vorbește au fost două înregistrări video cu câte un monolog important al personajului, unul dintre ele fiind cel din fața consiliului.

O echipă de ardeleni

Filmările pentru „Avram Iancu – Împotriva imperiului“ au avut loc în perioada 9-15 octombrie și s-au desfășurat în nordul județului Hunedoara, pe lângă localitatea Brad. Ca și echipa de producție, Horia este ardelean, așa că a îndrăgit această experiență într-un mod deosebit.

„Eu, fiind ardelean, știam despre Avram Iancu. Nu foarte multe, nici măcar jumătate din câte știu acum, dar știam. Știam că a fost revoluționarul de la 1848, unul dintre oamenii de căpătâi ai acelor timpuri. Știam că a fost și avocat, o personalitate foarte importantă a Transilvaniei“, a declarat, pentru „Adevărul“, Horia. Care spune și că s-a documentat cu mare grijă pentru acest rol, dar fără a se lăsa inspirat de alte imagini video. În România mai există un singur film de lungmetraj despre viața lui Avram Iancu, „Munți în flăcări“, regizat de Mircea Moldovan, lansat în 1980, cu Vlad Rădescu în rolul principal.

Cum a intrat în pielea personajului

„Am încercat să mă documentez mai mult din monografia scrisă de Silviu Dragomir, «Avram Iancu – O viață de erou». De acolo am pornit cu documentarea. Apoi am folosit și alte informații, găsite pe Internet. Dar nu am folosit și alte surse video, pentru că este un film documentar-artistic și am putut aduce și contribuția mea. Am încercat să îl înțeleg nu doar din descrierile altora, ci și din citatele lui, vorbele care au fost consemnate ca fiind 100% ale sale“.

L-am provocat pe Horia să facă o descriere a personajului interpretat și să mărturisească ce a folosit din viața personală pentru a reuși să-l întruchipeze. „Era rău la mânie, îi sărea muștarul repede, dar a învățat, în timp, să se controleze foarte bine. Însă, deși a învățat să își poată controla emoțiile puternice, pe dinăuntru le simțea și îl consumau. Atunci când se vorbea despre România și români, se enerva foarte tare și nu mai vorbea deloc până se calma. Pentru că știa mai bine ca oricine că poate scăpa de sub control. M-am folosit de un conflict profesional pe care l-am trăit recent. Am trecut printr-o chestiune în care corectitudinea vizavi de un eveniment mi-a fost trădată. Nu suport momentele în care oamenii sunt drăguți și de treabă până își văd interesul. Mă aprind foarte tare atunci când nu ești cinstit cu mine“, ne-a spus el.

Am aflat și care a fost cea mai grea scenă de la filmări: „La un moment dat a trebuit să filmez ud leoarcă, deși afară era răcoare, doar vreo 14 grade“.

Carte de vizită

Horia Fedorca s-a născut în Satu Mare, la 21 august 1996, a urmat cursurile Facultății de Actorie din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ din București (licență și masterat) și este, din 2020, angajat al Teatrului Național „Radu Stanca“ din Sibiu. Joacă doar roluri importante deja, în majoritatea spectacolelor din repertoriul instituției – „Faust“ (regia: Silviu Purcărete), „Livada de vișini“ (regia: Dumitru Acriș), „Romeo și Julieta“ (regia: Andriy Zholdak), „Trei surori“ și „Cui i-e frică de Virginia Woolf?“ (regia: Andrei și Andreea Grosu).