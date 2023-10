Filmul în care oamenii sunt nevoiți să „cumpere” timp pentru a putea trăi mai mult. Pelicula, în „Top 10” pe Netflix VIDEO

Pelicula care-i are în rolurile principale pe Justin Timberlake și Amanda Seyfried este povestea urmașilor noștri, când modificarea genetică a permis omenirii să se oprească din îmbătrânire.

În anul 2161, oamenii sunt nevoiți să „cumpere” timp pentru a putea trăi mai mult, sau mor într-un termen de un an.

Bogații „câștigă” zeci de ani la un moment dat (rămânând la vârsta de 25 de ani), devenind în astfel nemuritori, în timp ce restul cerșesc, împrumută sau fură suficiente ore pentru a putea supraviețui măcar o zi.

"În timp" e scris și regizat de Andrew Niccol, ale cărui merite includ scenariul pentru The Truman Show. Filmul e produs de Eric Newman (Children of Men), Niccol și Marc Abraham (Children of Men). Producătorii executivi sunt Andrew Z. Davis (Red Dragon), Kristel Laiblin (Children of Men) și Amy Israel (Shall We Dance). Talentele din culise îi includ pe operatorul de imagine nominalizat la Oscar de 9 ori, Roger Deakins (True Grit, The Reader), scenograful nominalizat la BAFTA Alex McDowell (Watchmen, Charlie and the Chocolate Factory) și laureata cu 3 premii Oscar pentru costume Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Memoirs of a Geisha, Chicago).