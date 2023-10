Recomandările lunii: ce cărți, filme, evenimente ar trebui să pui pe lista din octombrie

„Weekend Adevărul“ a realizat o listă de recomandări pentru luna octombrie, cu filme, evenimente, cărți – atât pentru zilele călduroase de toamnă, cât și pentru cele când vremea nu este îmbietoare pentru a petrece timpul liber în natură.

Power to the women!

Ca o concluzie și ca o previziune, Han Solo spunea, în „The Force Awakens“: „Women always figure out the truth. Always“. Disney+ și Lucasfilm scot la tablă feminismul, îi dau nota 10 și, ca răsplată, un spin-off așteptat: „Ahsoka“. Figura aparte a personajului Ahsoka Tano a intrigat fanii Star Wars încă din 2008, prin apariția în seria de desene animate „The Clone Wars“. Însă s-a cerut la unison ca ea să devină protagonistă odată cu apariția în „The Mandalorian“ și legătura aproape inexplicabilă cu îndrăgitul-de-întreaga-planetă Grogu – sau, cum multora încă ne place să-i spunem, Baby Yoda. Despre Ahsoka este nevoie să știți atât: este fostă discipolă a lui Anakin și un maestru neînfricat al artelor cavalerilor Jedi. Unde mai pui că personajul este interpretat de fermecătoarea Rosario Dawson.

Frumoasei și îndârjitei Ahsoka i se alătură Sabine Wren, o fostă luptătoare din Mandalore, interpretată de Natasha Liu Bordizzo, și Hera Syndulla, căpitanul aeronavei de luptă The Ghost, unul dintre liderii Rebeliunii. Sub atenta supraveghere a lui Filoni și Favreau, lupta celor trei contra Forței Întunecate o puteți vedea pe platforma online Disney+.

Magia jocului de umbre

Regizoarea Lila Avilés face o incantație și ne deschide poarta către minunata lume hispanică a realismului magic – nu degeaba acest film este propunerea Mexicului pentru Oscar, a doua în portofoliul Lilei. Casa micuței Sol se pregătește de sărbătoare – o casă prea mică pentru atâția oameni și pentru atâtea tradiții. O petrecere de sărbătoare, dar, mai degrabă, o petrecere de bun-rămas pentru tatăl ei, bolnav de cancer. Relațiile dintre membrii familiei sunt ca o încrengătură asemenea umbrelor din casă: greu de surprins cu adevărat, schimbătoare de la moment la moment, dar prezente constant. Misticul specific hispanicilor te cuprinde încă de la prima secvență a trailerului – o pudră roșie zdrobită-n cerc într-un mojar – și continuă cu un tremurat pe spate când Sol întreabă un device „Când va veni sfârșitul lumii?“.

Filmul se numește „Tótem“ și este o provocare în a găsi adevăratul totem – un fel de Finding Waldo cinematografic. Îl puteți vedea pe marile ecrane din toată țara începând cu 13 octombrie.

Timișoara, reședință culturală pe perioadă (ne)limitată

Păstrarea torței Capitalei Culturale Europene la Timișoara a trecut deja de jumătatea perioadei. Știm deja că toamna se numără bobocii, dar se pare că toamna a păstrat și crème de la crème: Expoziția Brâncuși. De pe 30 septembrie până pe 30 ianuarie 2024, axis mundi se mută în Banat și ne lasă să (re)descoperim una dintre puținele legături cu trecutul și cu universalul.

Expoziția-eveniment a românului care a plecat cu traista-n băț, pe jos, până la Paris nu este singurul lucru pe care îl puteți vedea la Timișoara – de fapt, sunt atât de multe, că n-are toamna frunze să le numere. Piese de teatru, concerte rock, expoziții de artă contemporană, workshopuri culinare, de toate pentru toate gusturile – programul se află pe site-ul timisoara2023.eu. Printre ele, puteți lua la pas străzile micuțe și ridate de timp – dacă veți găsi poarta deschisă în curtea Muzeului Consumatorului Comunist, nu ezitați să intrați, să admirați, să beți o cafea la umbra copacilor de acolo și să vă bucurați de libertate, căci, să nu uităm ce reprezintă Timișoara pentru momentul 1989. Muzeele, bastionul, catedrala, toată își așteaptă vizitatorii și după ce evenimentul european se va fi terminat – ceremoniile trec, cultura rămâne.

Discuții de azi pentru lumea de mâine

Schimbările climatice sunt un fapt care nu mai poate fi anulat, un mesaj al Pământului că nu mai poate, că a ajuns și el într-un burnout. De când e lumea, omul a încercat să conviețuiască cu omul și mai puțin cu natura, de unde doar a luat și nu a dat. Mai mult decât oricând, este momentul să înțelegem că acasă nu înseamnă doar cei patru pereți – „Privește cerul“ înseamnă a realiza că acasă înseamnă Pământ.

Pentru două zile, în București, va avea loc cel mai mare eveniment din Europa Centrală și de Est dedicat schimbărilor climatice, cu focus pe identificarea soluțiilor aplicabile în mai multe domenii. Liderii acestui domeniu ne vor explica ce trebuie să facem pentru ca acasă să fie bine și cum să facem ca aceste acțiuni să fie parte din viața noastră fără a fi o povară. Climate Change Summit este pentru toată lumea, doar trebuie să vă înscrieți pe site-ul lor. Evenimentul din 19 octombrie va avea loc la Opera Națională din București, iar, în 20 octombrie, discuții pentru ziua de mâine vor fi purtate în 20 de locuri din Capitală, alese pe sprânceană.

Cel mai frumos festival, din cel mai frumos oraș, în cel mai frumos anotimp

Odată ce ai fost la Astra Film Festival, nu mai există cale de întoarcere. La Sibiu, filmul documentar și-a găsit, de 30 de ani, cea mai frumoasă casă. În fiecare an, când lumina caldă de toamnă îmbrățișează tărâmul șindrilelor, pare că timpul mai are răbdare... cel puțin pentru încă un film, pentru încă o plimbare. Astra Film este o experiență completă – vă spun, niciunde altundeva nu vă veți bucura de cinematografie ca în săptămâna anume dedicată ei, la Sibiu. An după an, fondatorul și directorul festivalului, Dumitru Budrala, împreună cu echipa, și-au propus să aducă subiecte arzătoare, de cursă lungă sau de moment, subiecte care să apropie oamenii între ei și de ei înșiși, subiecte care să stârnească dezbateri sau să impună tăceri.

În acest an, Astra Film Festival sărbătorește 30 de ani și „suflă“ în lumina proiectorului a aproape 50 de documentare, în cele patru categorii competiționale. Poveștile lor sunt sensibile și puternice, exact ca o amprentă pusă în ceară – războaiele prin care am trecut și pe care le observăm – precum „Între revoluții“ sau „20 de zile în Mariupol“ –, viețile trăite și viețile de trăit – „De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin“, „Memoria clipei“ sau „Playback“ –, legăturile personale cu lumea cea mare – precum „Soțul meu musulman“ sau „Arsenie. Viața de apoi“. Astra Film îi invită la sărbătoare și pe cei mici, cu filmele împărțite în trei categorii de vârstă – multe dintre peliculele aflate sub pălăria AF Junior vor fi proiectate într-un full-dome, amplasat chiar în Piața Mare.

De notat în calendar: 15-22 octombrie, la Sibiu, Astra Film Festival are petrecere de 30 de ani.

Puterea de aducere aminte

Cristian Mungiu și-a deschis caietul în care a așternut amintirile bunicii sale, Tania, și le-a transcris pe curat, pentru noi, cititorii, ca să nu uităm că fiecare are un cufăr cu răni și dureri, pe care îl târăşte prin viaţă, involuntar. Bunicii, străbunicii, cei mai mulți deja cu sufletul în cer, le-au trăit pe cele mai rele – război, boală, foamete, moartea prematură a celor dragi – și le pot povesti cu glas destoinic și împăcat – că așa a fost dat de la Dumnezeu –, însă mereu cu bucata neagră de doliu prinsă-n suflet. Cunoscutul regizor și-a trăit copilăria la Iași, în casa bunicilor – casa și nu acasă pentru Tania, căci ceea ce asocia ea cu căminul se afla în Basarabia, acolo de unde sovieticii i-au gonit în 1940. Tania i-a păstrat pe toți în gând, de la propriii bunici și până la copii – amintirile, și frumoase, și dureroase, le-a împărtășit nepotului.

Așadar, „Tania Ionașcu, bunica mea. O biografie basarabeană“, apărută la Editura Humanitas, este lumea de dinaintea lumii noastre, pusă la microscop, la persoana I, poate pentru a înțelege mai bine firul vieții și măsura timpului.