Documentare de artă în mijlocul naturii. Unde poți vedea filme stând în hamac

Happy Cinema și Caro Cultura invită publicul la o serie de proiecții speciale de filme de artă, în perioada 3 iulie - 28 august 2024.

Astfel, începând cu luna iulie, bucureștenii se vor putea bucura de 9 filme de artă captivante, în fiecare miercuri, de la ora 21:00, la Hotel Caro din București – terasa La Hamace, loc în care natura întâlnește orașul, unde mintea și trupul se pot reconecta și unde arta este la loc de cinste. Proiecțiile din acest spațiu alternativ vor începe cu arta barocă a lui Bernini, continuă cu pictorii impresioniști și post-impresioniști – Pissarro și Van Gogh - și se încheie cu unul dintre cei mai influenți, populari și controversați artiști din ultimii 30 de ani, Jeff Koons.

„Suntem încântați să oferim publicului oportunitatea unei veri pline de artă prin proiecții speciale de filme de artă într-un cadru alternativ. Parteneriatul nostru cu Caro Cultura ne permite să aducem arta mai aproape de oameni, într-un mod accesibil și relaxant. Sperăm ca aceste proiecții să inspire și să ofere un moment de răgaz și de frumusețe tuturor participanților. Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună seri de neuitat, pline de artă și inspirație, pe terasa La Hamace a Hotelului Caro din București”, a declarat Ecaterina Mateescu, administrator Happy Cinema.

Programul proiecțiilor pe terasa La Hamace

03.07.2024 - „Borromini and Bernini. A Challenge for Perfection”

10.07.2024 - „Titian. The Empire of Color”

17.07.2024 - „Vermeer The Greatest Exhibiton”

24.07.2024 - „Exhibition On Screen: The Danish Collector – Delacroix To Gauguin”

31.07.2024 - „Exhibition On Screen: Pissarro: Father of Impressionism”

07.08.2024 - „Sunflowers. The Mistery of Van Gogh’s Greatest Artworks”

14.08.2024 - „Munch. Love, ghosts and lady-vampires”

21.08.2024 - „Exhibition on Screen: Klimt and The Kiss”

28.08.2024 - „Jeff Koons. A Private Portrait”

„Pentru al cincilea an consecutiv, vă așteptăm într-un spațiu alternativ, să ne delectăm cu nouă filme de artă. Caro Cultura este un proiect independent, pornit din dragoste pentru cultură, care își propune să aducă publicul bucureștean mai aproape de artele frumoase. Johan Huizinga spunea «Dacă vrem să păstrăm cultura, trebuie să continuăm să o creăm». Astfel, proiectul nostru a debutat în anul 2020 și se desfășoară în vara fiecarui an, propunând oaspeților spectacole de teatru, vizionări de filme de artă și alte evenimente culturale. Sub deviza «Follow nature, follow art», am construit un spațiu unde totul vorbește despre relaxare: grădina urbană, hamace, șipotul apei din mica noastră cascadă dar și gustul cafelei de specialitate de la terasa La Hamace.”, a declarat Camelia Mihailescu, fondator Caro Cultura.

Biletele se pot achiziționa online la prețul de 30 lei. Filmele sunt în limba engleză, cu subtitrare în limba română. Filmele de artă pot fi urmărite și la cinematografele Happy Cinema din țară, în orașe precum Bacău, Bistrița, Botoșani sau Buzău.