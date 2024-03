Anul filmelor de artă la MNAR. Care este programul proiecțiilor de la Palatul Regal

Proiectul „Anul filmelor de artă“, realizat de Happy Cinema în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, invită publicul iubitor de frumos, în perioada martie-decembrie 2024, la o serie de proiecții lunare de filme documentare de artă spectaculoase în Sala Auditorium a MNAR (intrarea Str. Știrbei Vodă nr. 1).

Parteneriatul dintre Muzeul Național de Artă al României și Happy Cinema oferă publicului un spațiu alternativ dedicat proiecțiilor de film, așa cum este Sala Auditorium, precum și o experiență culturală și educațională memorabilă. Participanții vor avea ocazia să vizioneze filme documentare despre renumiți pictori din arta plastică internațională. Acest parteneriat reprezintă o punte între lumea cinematografiei și cea a artelor, iar publicul are ocazia nu doar să se bucure de opere cinematografice remarcabile, dar și să se familiarizeze mai profund cu universul artei într-un cadru muzeal de înaltă clasă.

Programul proiecțiilor 2024:

• Titian. The empire of color (2022, 53 min.), vineri 15 martie 2024, ora 19.00

• Jeff Koons. A Private Portrait (2023, 80 min.), vineri 5 aprilie 2024, ora 19.00

• Easter in Art (2023, 80 min.), vineri 26 aprilie 2024, ora 19.00

• Munch. Love, ghosts and lady-vampires (2022, 90 min.), vineri 10 mai 2024, ora 19.00

• Borromini and Bernini. A Challenge for Perfection (2023, 102 min.), vineri 7 iunie 2024, ora 19.00

• Vermeer The Greatest Exhibiton (2023, 90 min.), vineri 19 iulie 2024, ora 19.00

• Exhibition on Screen: Klimt and The Kiss (2023, 90 min.), vineri 9 august, ora 19.00

• Exhibition On Screen: Pissarro: Father of Impressionism (2022, 90 min.), vineri 20 septembrie 2024, ora 19:00

• Exhibition On Screen: The Danish Collector - Delacroix To Gauguin (2021, 90 min.), vineri 4 octombrie 2024, ora 19:00

• Sunflowers. The mystery of Van Gogh’s greatest artworks (2022, 85 min.), vineri 15 noiembrie 2024, ora 19.00

• Exhibition on Screen: Raphael Revealed (2020, 90 min.), vineri 6 decembrie 2024, ora 19.00

Biletele se pot achiziționa online de pe www.happycinema.ro, la prețul de 30 lei. Filmele sunt în limba engleză, cu subtitrare în limba română.