Tom Hardy, apariție-surpriză la un concurs de arte marțiale. Actorul a și câștigat competiția

Starul britanic în vârstă de 45 de ani a uimit publicul și sportivii atunci când și-a făcut apariția la un concurs de jiu-jitsu brazilian.

Cunoscut pentru rolurile sale de „dur“, Tom Hardy este pasionat de jiu-jitsu brazilian și deține centura albastră. „Modest și prietenos“, așa a fost descris de cei prezenți la Campionatul de jiu-jitsu brazilian 2022, o competiție organizată de Ultimate Martial Arts Championships, în orașul Milton Keynes, din Marea Britanie. Actorul s-a înscris în concurs și, în final, a câștigat competiția, potrivit The Guardian.

Diploma a fost completată cu numele său real, Edward Hardy. Starul din „Taboo“ și „Mad Max: Drumul furiei“ s-a aflat la eveniment doar în calitate de sportiv și i-a uimit pe cei prezenți cu modestia sa. „Toți l-au recunoscut, dar a fost foarte modest și a acceptat să facă fotografii cu toată lumea. A fost o adevărată plăcere să-l avem la evenimentul nostru“, a spus purtătorul de cuvânt al organizatorilor.

Tom Hardy, pasionat de jiu-jitsu brazilian

Adversarul lui Hardy, veteranul Danny Appleby, a declarat că a fost foarte surprins când a văzut că actorul – pe care l-a descris drept „un tip cu adevărat drăguț“ – este adversarul său, în semifinală. „Am fost șocat, dar el mi-a spus: «Uită că sunt eu și fă ceea ce ai face în mod normal»“, a mărturisit Appleby. „Este un tip cu adevărat puternic, n-ai crede că este o celebritate. Am făcut vreo șase turnee și am fost pe podium la fiecare. Dar el este probabil cel mai dur concurent pe care l-am întâlnit“, a adăugat sportivul.

Nu a fost prima dată când Tom Hardy a participat la o competiție de arte marțiale. În august, actorul a câștigat Campionatul REORG Open Jiu-Jitsu de la Wolverhampton, un turneu care vizează strângerea de fonduri pentru personalul militar, veterani și lucrătorii serviciilor de urgență. Hardy este administrator al REORG, o organizație caritabilă care predă jiu-jitsu celor care au avut răni grave sau celor care suferă de depresie.

Tom Hardy este cunoscut pentru personajele dure pe care le interpretează. A jucat în pelicule precum „Inception“, „Legend“, „The Revenant“, „Dunkirk“ și în serialul de succes „Peaky Blinders“.