Câinele din filmul „Anatomie d'une chute“ a primit Trofeul Palme Dog VIDEO

Lungmetrajul "Anatomie d'une chute", regizat de cineasta franceză Justine Triet, a fost recompensat vineri cu premiul pentru cea mai bună interpretare canină la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

"Snoop joacă un rol esenţial în intrigă şi a impresionat juriul mai ales printr-o scenă dramatică, în care a simulat o boală într-o manieră foarte convingătoare. Snoop are toate calităţile unui mare star", au precizat organizatorii într-un comunicat. Snoop este un câine din rasa Border collie.

Lungmetrajul "Anatomie d'une chute" al regizoarei franceze Justine Triet, care figurează printre favoriţii presei internaţionale la trofeul Palme d'Or din acest an, ce va fi atribuit sâmbătă seară, prezintă procesul unei scriitoare germane (interpretată de Sandra Huller), acuzată de uciderea soţului ei într-o cabană din Alpii Francezi.

Marele premiu onorific Palme Dog i-a fost atribuit vineri cineastului britanic Ken Koach, prezent în competiţia de la Cannes din acest an cu filmul "The Old Oak".

"Câinii au jucat mereu un rol foarte puternic în filmele sale. În 'The Old Oak', Ken Loach a mers şi mai departe şi i-a oferit un rol de prim rang câinelui Marra", precizează comunicatul organizatorilor.