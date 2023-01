Actrița Victoria Răileanu, din „Taximetriști”, mărturisește de ce preferă Uberul: „Cea mai nasoală întâmplare”

Victoria Răileanu, actrița din filmul Taximetriști, a mărturisit de ce preferă să circule cu Uber sau Bolt și de ce a ales să renunțe, în urmă cu mai mulți ani, la clasicul taxi. O experiență neplăcută o ține departe de taximetriști.

„Nu mai merg de ceva ani cu taxiul, am preferat Uberul mai mult în ultima perioadă. Mă gândeam că o să vină și întrebarea asta, nu m-a mai întrebat nimeni până acum (n.r.: râde). Stai să mă gândesc… În general, am observat că sunt foarte colorate cursele cu taxiul. Eu merg mai mult cu Uber sau Bolt. Șoferii de taxi sunt mai dispuși la conversație, față de șoferii de Bolt, care sunt mai respectuoși. În taxi, lumea e puțin mai colorată. Țin minte că eram în primii ani în București. Eu aveam accentul meu din Banat și am avut o cursă spre aeroport, aveam un avion. Eu eram atunci foarte tânără, mi-era și rușine să zic ceva", a declarat actrița pentru fanatik.ro.

Victoria Răileanu a povestit în continuare că șoferul a profitat de faptul că nu cunoaște traseul și a plimbat-o prin multe zone. Cu toate acestea, cea mai grea situație a fost când se afla într-un Uber.

"Mi-au auzit accentul, că aveam accent de Banat, și m-a dus șoferul prin Pipera să îmi arate casa lui Becali, a nu știu cărui fotbalist. Îmi zicea: uite asta e casa nu știu cui, asta e casa lui cutărică… Însă cea mai nasoală întâmplare a fost într-un Uber. A fost un șofer, de-o vârstă cu mine, acum vreo 5-6 ani, mergeam spre Târgul de Crăciun, acolo, spre Piața Constituției. Copilul era cu mine (n.r. – băiețelul ei, Carol), avea un an și jumătate, cam așa. Am făcut atunci, înainte de Crăciun, când traficul era infernal în Capitală, cu o jumătate de oră mai mult față de cât era prevăzut timpul cursei. Copilul meu, fiind foarte mic, nu avea răbdare, ca orice copil, îmi era greu să îl controlez. La finalul cursei, șoferul a băgat o viteză foarte mare să prindă ultimul semafor și mi-a zis: «Aș fi părinte mai bun decât tine». Asta pentru că băiețelul meu era nerăbdător. M-am simțit foarte prost, îți dai seama”, a spus Victoria Răileanu.