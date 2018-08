Ce se întâmplă în creier pe măsură ce îmbătrânim

Unele schimbări intervenite la nivelul gândirii sunt comune persoanelor în vârstă. De exemplu, dificultăţile din ce în ce mai mari de a-şi aminti cuvinte şi nume; de a îndeplini mai multe sarcini în acelaşi timp şi de a se concentra, potrivit Institutul Naţional pentru Studiul Îmbătrânirii din cadrul Departamentului de Sănătate din SUA.

Aceasta pentru că, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, anumite părţi din creier tind să se diminueze, în special cele implicate în învăţare şi alte activităţi mintale complexe, în timp ce în alte zone, comunicarea dintre neuroni se poate reduce. Fluxul sanguin către creier se micşorează, nivelul de inflamaţie – care apare atunci când organismul se apără împotriva unei agresiuni – creşte.

Creierul îşi păstrează plasticitatea

Aceste modificări la nivelul creierului pot afecta funcţiile mintale, chiar şi la vârstnicii sănătoşi. Cu toate acestea, studiile făcute au arătat că acest organ îşi păstrează plasticitatea – adică acea abilitate de a se adapta la provocări şi cerinţe, chiar dacă oamenii îmbătrânesc.

Nu este însă clar de ce unii vârstnici îşi păstrează capacităţile mintale întregi în timp ce alţii, nu. O posibilă explicaţie ar putea fi cea a rezervei cognitive – adică acea abilitate a creierului de a funcţiona bine, chiar dacă unele părţi sunt distruse. Persoanele cu mai multă educaţie par să aibă o rezervă cognitivă mai mare decât celelalte.

Creierul este un organ complex şi are multe părţi specializate. De exemplu, cele două mari părţi numite emisfere cerebrale sunt responsabile cu inteligenţa. Ele au un înveliş exterior, gros de câţiva milimetri, numit cortexul cerebral. Aici, în această materie cenuşie a creierului, este locul în care se procesează informaţiile senzoriale, ceea ce vedem şi auzim. Tot cortexul cerebral controlează mişcarea şi funcţii precum gândirea, învăţarea, memoria.

Ce tipuri de celule se găsesc în creier

Creierul sănătos al unei persoane conţine diferite tipuri de celule. Neuronii sunt celule nervoase care procesează şi trimit informaţia la nivelul creierului, precum şi de la acesta către muşchi şi alte organe din corp.

Abilitatea neuronilor de a funcţiona şi supravieţui depinde de trei procese importante: comunicarea – neuronii receptează semnalul de la alţi neuroni în urma generării unui impuls electric care trece prin sinapse; metabolismul – proces care implică toate reacţiile chimice care au loc la nivelul celulei pentru a susţine supravieţuirea şi funcţia, reacţii care necesită oxigen şi glucoză. Acestea ajung la creier prin intermediul fluxului sanguin.

Al treilea proces important este repararea, remodelarea şi regenerarea. Neuronii trăiesc multă vreme în creierul unui om – mai mult de 100 de ani. Ei trebuie să se întreţină şi să se repare, în mod constant. În plus, anumite regiuni ale creierului continuă să fabrice noi neuroni. Alte tipuri de celule sunt cele gliale care joacă un rol esenţial în susţinerea neuronilor. În plus, creierul are o enormă reţea de vase de sânge care îl aprovizionează cu nutrienţi.

Unele modificări ale creierului , precum cele asociate maladiei Alzheimer, nu sunt normale pentru oamenii în vârstă.