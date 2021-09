Pacienţii pot beneficia de aceste terapii complementare în cadrul Clinicii de Medicină Funcţională şi Integrativă Verithera, deschisă de Secom în cadrul Enayati Medical City din nordul Capitalei.

Medicina funcţională şi integrativă este o ramură a medicinei care completează cu succes medicina alopată. Filozofia ei are la bază o abordare holistică a sănătăţii, în care pacientul este privit ca un întreg şi în care sunt analizaţi toţi factorii care îi pot influenţa sănătatea (factorii genetici, istoricul medical, regimul alimentar, stilul de viaţă, nivelul de stres, familia, relaţiile), iar soluţiile propuse sunt personalizate.

Obiectivul medicinei funcţionale şi integrative este acela de a ajuta pacientul să aibă o calitate bună a vieţii, să abordeze cauzele bolilor, nu doar să trateze simptomele, dar şi să aibă o abordare preventivă faţă de sănătate. De exemplu, o persoană stresată, letargică, anxioasă ar putea fi considerată o persoană sănătoasă, dacă este analizată convenţional, strict după istoricul medical, chiar dacă cel mai probabil nu se simte bine şi nu funcţionează satisfăcător. În ultimele decenii, medicina funcţională şi integrativă a devenit foarte populară în Statele Unite ale Americii, fiind practicată în instituţii medicale prestigioase.

Începuturile medicinei funcţionale şi integrative în România





Secom® a fost printre primele companii care au introdus încă din 2002, în România, conceptul de medicină integrativă. Noua clinică de Medicină Funcţională şi Integrativă, Verithera, duce la nivelul următor această experienţă de peste 20 de ani, într-o formulă dezvoltată, modernă, cu un portofoliu de servicii medicale variat, axat pe terapii complementare.

În prezent, în Clinica Verithera, pacienţii au acces la: consultaţii de medicină funcţională şi integrativă, fitoterapie ştiinţifică, consultatii de nutriţie şi boli metabolice, teste de nutrigenetică şi microbiom, servicii de psihoterapie şi health coaching, dar şi terapii complementare avansate: oxigenoterapie în cameră hiperbară medicală performantă, de tip monoplace, care asigură oxigen pur 100% la o presiune crescută de până la 6 atmosfere, ozonoterapie, acupunctură şi terapie intravenoasă cu nutrienţi.

Clinica Verithera este dotată cu aparatură de ultimă generaţie, acreditată şi certificată, iar echipa este formată din medici specialişti în recuperare medicală, în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, psihoterapeuţi şi alţi terapeuţi certificaţi. Aceştia abordează multidisciplinar fiecare pacient, prin colaborare constantă, pentru a oferi soluţii de tratament personalizate, bazate atât pe competenţa profesională, cât şi pe relaţionări umane, empatice.

Conceptul Verithera în materie de medicină funcţională şi integrativă

Clinica Verithera aplică principiile medicinei funcţionale şi integrative, care sustine practicile de medicină convenţională (alopată), carora le asociaza sigur si eficient terapiile medicale complementare, punând în centru pacientul şi nevoile sale.

Echipa medicală se concentrează pe înţelegerea unicităţii fiecărui pacient, acordându-i timp suficient, de calitate, pentru anamneză, dar şi pentru a înţelege contextul din spatele problemelor sale de sănătate, pentru a prescrie terapii complementare adaptate nevoilor acestuia.

Pe lângă competenţa medicală ridicată şi aparatura de ultimă generaţie, echipa medicala Verithera dezvoltă un parteneriat terapeutic cu pacientul, bazat pe empatie, ascultare, care contribuie major la succesul tratamentului şi la obţinerea unei stări de bine.

Principalele Beneficii ale terapiilor complementare





Numeroase studii şi cercetări au dovedit că terapii medicale complementare, precum terapia cu oxigen hiperbaric, acupunctura, terapia cu ozon fitoterapia ştiinţifică (asocierea de suplimente alimentare) pot fi integrate sigur si eficient în planul clasic de tratament (alopat) al unui pacient, cu multiple beneficii: potenţează efectele benefice ale tratamentul alopat într-un spectru larg de afecţiuni, îl ajută să tolereze mai bine un tratament mai agresiv, dar necesar, contribuie la o mai buna recuperare după intervenţii chirurgicale, tratează sau ameliorează durerea cronică, combat efectele stilului de viaţă modern (stres, oboseală, migrene, anxietate, dureri musculare, iritabilitate etc.), îmbunătăţesc starea de sănătate fizică şi mentală.

Terapiile complementare nu sunt placebo, ci au efecte benefice reale asupra sănătăţii, dovedite ştiinţific şi detaliate mai jos.

Oxigenoterapia hiperbară, inclusă în protocolul de tratament oficial pentru recuperarea post-COVID

Una dintre terapiile complementare foarte căutate şi practicate la nivel mondial, disponibilă şi în cadrul Verithera, este oxigenoterapia hiperbară.

Oxigenoterapia presupune expunerea pacientului la oxigen pur 100%, la o presiune constanta de cel putin 3 atmosfere, într-o cameră hiperbară de uz medical.

Terapia cu oxigen hiperbaric creste nivelul oxigenului atat in eritrocite (globulele rosii), cat si in plasma, putand fi astfel transportat in tesuturi foarte rapid si in concentratie mare, avand ca efect reducerea hipoxiei (cresterea saturatiei oxigenului (O2) si reducerea dioxidului de carbon – CO2).

Terapia cu oxigen hiperbaric este indicată în multiple afecţiuni: respiratorii, cardiovasculare, circulatorii, pulmonare, neurologice, imunitare, oftalmologice, complicaţii ale diabetului, arsuri, răni, boala de decompresie, precum şi în medicina sportivă.

În 2021, Ministerul Sănătăţii din România a recunoscut oficial camerele hiperbare care asigură oxigen la o presiune de cel puţin 2 atmosfere drept dispozitive medicale destinate recuperării pacienţilor care au rămas cu sechele în urma infecţiei cu noul coronavirus. Planul de tratament şi numărul de şedinţe sunt stabilite de medic.

Clinica de Medicina Funcţională şi Integrativa Verithera este dotată cu o cameră hiperbară performantă, de uz medical, care asigură oxigen pur 100% la o presiune constantă de până la 6 atmosfere, garantând astfel efecte terapeutice superioare în protocolul de tratament post COVID-19 dar nu numai.

Tehnologia aparţine producătorului american Perry Baromedical, numărul 1 în SUA şi unul dintre cei mai buni producători mondiali de camere hiperbare monoplace (cameră care asigură tratarea individuală a fiecărui pacient).

Ozonoterapia, de mare ajutor în afecţiunile reumatice

Ozonoterapia, un alt tratament complementar disponibil în clinica Verithera, are beneficii dovedite într-o serie de afectiuni, în special cele artro-reumatice ca artrozele, herniile de disc sau lombosciatica, pentru diverse afecţiuni cardiovasculare, dar şi în încetinirea îmbătrânirii.

Ozonul (O3) este un gaz instabil format din trei atomi de oxigen care, in organism se degradeaza rapid in O2, format din doi atomi. In aceasta reactie se elibereaza o cantitate mare de energie, ajutand astfel la desfasurarea unor procese care stau la baza efectelor benefice ale ozonoterapiei.

Ozonoterapia este utilizata si studiata in intreaga lume de peste un secol.

Terapia poate fi utilizata in tratarea unor multiple afectiuni si in preventie, oferind un plus de energie, vitalitate si potentand starea de bine generala.

Acupunctura ţinteşte tulburările funcţionale, fără cauză organică

Acupunctura este o altă terapie disponibila la clinica Verithera, binecunoscuta la nivel mondial, care completează medicina convenţională de mii de ani. Aceasta vizeaza reechilibrarea energetica a organismului, cu efecte benefice asupra sanatatii fizice, dar si mentale. Procedura consta in introducerea in piele, in anumiti centri nervosi, a unor ace foarte subtiri, pentru eliminarea blocajelor energetice. Acupunctura este nedureroasa, daca este efectuata de un practician cu experienta.

Terapia se recomanda atat in scop profilactic, pentru mentinerea unei stari de sanatate bune, cat si in scop terapeutic, pentru ameliorarea anumitor afectiuni si restabilirea starii de sanatate a intregului organism. Acupunctura vizeaza in special tulburari functionale, care nu au o cauza organica, cum ar fi: tulburari gastrointestinale (sindromul colonului iritabil), afectiuni ale sistemului nervos central, durere cronica etc.

Terapia intravenoasă - cocktail de nutrienţi

Terapia intravenoasa (terapia IV) este o tehnica medicala care consta in administrarea unor perfuzii cu nutrienti/vitamine in concentratii mari pentru a fi asimilati in organism mai rapid, comparativ cu administrarea lor pe cale orala. Prin terapia IV, absorbtia substantelor nutritive poate sa creasca pana la 100% (fata de doar 20-50% pe cale orala).

Asigurarea unei absorbtii mai rapide si mai eficiente a nutrientilor direct din fluxul sanguin poate contribui totodata la diminuarea tulburarilor digestive, pe care acesti nutrienti le-ar cauza daca ar fi administrati pe cale orala.

Printre ingredientele care pot fi administrate intravenos în Clinica de Medicină Funcţională şi Integrativă Verithera se numără: vitamina C (cu multiple efecte asupra sănătăţii în general), vitaminele B (un complex de 8 vitamine solubile în apă, care au un rol important în menţinerea unui nivel optim de energie, în funcţionarea creierului şi în metabolismul celulelor), precum şi acidul alfa lipoic (un antioxidant cu rol în menţinerea bunei funcţionări a sistemului nervos, a activităţii creierului şi a sistemului cardiovascular), precum si antiinflamatoare (ex.: calciu, magneziu, seleniu).

Terapiile intravenoase sunt personalizate de medicul specialist pe baza analizei holistice a fiecarui pacient si pot fi asociate altor terapii complementare sau tratamentelor alopate.

Numarul de sedinte necesare, intervalul optim intre sedinte, poate varia, in functie de starea de sanatate si de obiectivele terapeutice stabilite pentru fiecare pacient.

Cum puteţi ajunge la clinica Verithera?

Clinica de Medicină Funcţională şi Integrativă Verithera se află în cadrul Enayati Medical City, în Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr. 8A, Bucureşti. Programările se pot face telefonic, la numărul 021.316.43.92 sau online, pe www.verithera.ro