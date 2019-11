„În implantologie, atunci când alegi calitatea, vei plăti mai puţin din capitalul de suferinţă“

„Weekend Adevărul“: E adevărat că dantura sănătoasă, naturală şi funcţională ar putea deveni o raritate în România?

Dr. Florian Obădan: Situaţia noastră este foarte diferită de cea din alte state europene. Îmi vine în minte un studiu realizat la Universitatea din Ulm, din Germania. S-a făcut acolo un sondaj şi concluzia a fost că din 20 de studenţi, existau doar 10 obturaţii, plombe, pe înţelesul tuturor. Putem să comparăm această situaţie cu cazuistica de la noi, unde vedem tineri care rămân fără dinţi definitivi la vârste care nu sunt deloc de admis. Aici, da, situaţia este dramatică. Dar asta este factura pe care noi, ca naţie, o plătim pentru lipsa unor programe de profilaxie în stomatologie.

Cam la ce vârste îşi pierd tinerii dantura definitivă?

Este foarte adevărat că avem, de multe ori, în scaunul de tratament de la stomatologie oameni la 30 şi ceva de ani şi, uitându-te la situaţia lor, poţi să prevezi că lucrurile nu vor merge bine în următorii 5-10 ani. Dar repet: facem progrese.

De ce ne pierdem dinţii? Care sunt cauzele principale?

Mie îmi place o zicală: „Old dogs never change habits“ (n.r. – în traducere, din engleză: „câinii bătrâni nu-şi schimbă niciodată obiceiurile“). Dacă o persoană a ajuns să facă o carie, e foarte probabil că o să ajungă să o facă şi pe următoarea, şi pe următoarea... Aşadar, este foarte clar că astăzi mâncăm mai procesat, mai în grabă, există multe persoane care sar peste episoadele zilnice de igienă, cel puţin două, dintre care cel de seară este cel mai important. Dar, ghiciţi ce: seara suntem cei mai obosiţi şi vrem neapărat să mergem la culcare. Asta este consecinţa: pe termen mediu şi lung, vom avea din ce în ce mai mulţi pacienţi care vor suferi de boala parodontală.

Discutăm, deci, de ceva mai grav decât o carie.

Da, despre boala parodontală, care este un cumul de factori, pentru care putem să incriminăm mai multe cauze: că este vorba despre o malpoziţie dentară tratată cu indiferenţă, că este vorba despre implicarea bacteriană, că este vorba, poate, de ceva lucrări dentare care nu au fost de calitate... În orice caz, toate acestea alcătuiesc un tablou cunoscut de publicul larg drept parodontoză. Iar ce pot face eu, uitându-mă la situaţia pacientului de astăzi, este să-i spun acestuia dacă o să aibă dinţii naturali şi peste 15 ani sau dacă n-ar trebui să ne gândim la altceva, la o soluţie pe termen lung.

Există implanturi care pot fi încărcate imediat, fast&fixed – şi acolo discutăm despre un anume protocol pe care medicul îl aplică osului.

Ce face, de fapt, boala parodontală?

Este un cumul de factori, cum spuneam, care afectează aparatul de susţinere al dinţilor. De cele mai multe ori, este absolut silenţioasă, iar modificările nu sunt de azi pe mâine. Dar pot să apară depozite de tartru şi halenă – gura urât mirositoare. Iar sângerarea gingivală când te speli pe dinţi, de exemplu, e semn că trebuie să mergi la doctor. Iar în momentul în care apar infecţii la nivelul parodonţiului gingival, de obicei, dintele trebuie extras.

Şi riscăm, de fapt, să ne pierdem dinţii, pe româneşte.

Încă este bine, pentru că avem opţiuni. În acest moment, putem să beneficiem de tot ceea ce s-a cercetat în ultimii 25-30 de ani şi mă refer la implantologia orală. Este, într-adevăr, un mare beneficiu pentru pacient, iar asta trebuie comunicat pacienţilor. Da, astăzi este posibil să pui un implant în loc să trebuiască să şlefuieşti alţi doi dinţi pentru o punte. E posibil chiar să ai toţi dinţii în aceeaşi zi, cu o singură operaţie. Este foarte dramatic să văd, de multe ori, la cabinet, pacienţi cu proteze totale pe care le poartă de mulţi ani şi află că astăzi se pot pune implanturi cu încărcare imediată... Aceşti oameni s-au gândit tot timpul că aceea este soluţia pentru ei, că doar asta se poate. Când, în realitate, astăzi este foarte clar statuat: există această ramură a stomatologiei, implantologia, lucrurile funcţionează, sunt bine documentate, sunt cercetate şi paracercetate.

Totuşi, în cazul persoanelor de care vorbeaţi – care şi-au pierdut sau care, în mod evident medical, îşi vor pierde dantura în viitor, care este soluţia: proteza sau implanturile?

Gândiţi-vă la un om, la unul dintre părinţii dumneavoastră, care ştie c-o să-şi piardă dinţii. Ei bine, acest om are în faţă o perspectivă îngrozitoare: o proteză, o placă, o soluţie care o să-l facă de râs, care o să-l condamne să stea acasă, care o să-l pună în situaţii dificile. Abia după ce vă puneţi în pielea acestui om vă daţi seama cât de important este acest salt în calitatea vieţii oamenilor pe care implanturile dentare îl aduc. Nemaivorbind de studiile care arată că un edentat total (n.r. – o persoană care şi-a pierdut toţi dinţii) care poartă o proteză pierde doar în primul an până la 50% din volumul de os implantabil. Ştiţi ce înseamnă asta? Că acel om, după un singur an de purtare a protezei, pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii, are nevoie de operaţii care să-i îmbunătăţească exact ceea ce are în momentul în care îi cad ultimii dinţi, are nevoie de augmentare a volumului de os implantabil.

„Plecăm cu dinţi după o singură operaţie“

Ce este un implant cu încărcare imediată şi care este diferenţa faţă de un implant clasic?

Aproape pe orice implant ai putea să încerci să faci o restaurare imediată. Rata de succes în zilele noastre este din ce în ce mai mare. Dar este foarte important ce protocol respecţi. Trebuie să vedem ce implant folosim, ce stabilitate primară poate să aibă el, în ce condiţii şi ce protetică folosim. Partea de deasupra, cea care dă suport dinţilor provizorii, este de o importanţă foarte mare. Există implanturi care au mai multă stabilitate faţă de altele. Există implanturi care sunt mai atent elaborate, mai bine cercetate şi testate şi implanturi care părăsesc mai repede banda de producţie şi ajung în gurile oamenilor.

Ce pacienţi pot beneficia de implanturile cu încărcare imediată?

Cei mai mulţi pacienţi, cei care sunt clinic sănătoşi, pot să beneficieze de implanturi încărcate imediat.

Asta înseamnă că venim fără dinţi şi plecăm cu dinţi după o singură şedinţă?

Da, cu o singură operaţie! Tratamentul SKY fast&fixed are acest avantaj.

Ce înseamnă ieftin şi scump în sănătate? Dacă e să ne gândim pe ce cheltuiesc oamenii banii, pot să numesc, la nevoie, cel puţin cinci cheltuieli pe care un om obişnuit le face fără să stea pe gânduri, dar când e vorba despre sănătatea lui, care începe în gură, spune «Aş vrea ceva mai ieftin».

E nevoie de o pregătire specială a pacientului pentru un astfel de implant?

În principiu, este vorba fix despre aceeaşi pregătire ca şi pentru un implant clasic. Este vorba despre un set de analize, despre igienizarea de dinaintea operaţiei. Ce e important să se înţeleagă este că aceasta este o muncă de echipă, în care pacientul e numărul unu. El trebuie să raporteze tot ce simte şi să respecte regulile de igienă, de alimentaţie şi de vizite la medic pentru succesul lucrării.

Care este, la modul ideal, durata de viaţă a implanturilor cu încărcare imediată?

Orice este peste 10 ani este bine, pentru că rata de succes a implantului, în toate studiile serioase, se măsoară la peste 5 ani. În cazul implanturilor SKY fast&fixed, vorbim de o durată de viaţă de peste 15 ani în care lucrurile merg bine, documentat. Dar dacă nesocoteşti nişte reguli, procentul de reuşită poate să scadă pe termen lung.

Preţul suferinţei

Care este preţul unui implant astfel încât să ne asigurăm că nu ne avântăm la ceva ieftin şi de proastă calitate?

Astăzi, un tratament integral te costă câteva mii de euro, dar un astfel de tratament poate să amelioreze semnificativ sănătatea. Ştiaţi, de exemplu, că cei care au probleme parodontale majore sunt mult mai predispuşi să facă boala Alzheimer? Şi boli cardiace şi boli reumatice?

Totuşi, care ar fi preţul minim pentru un implant de calitate?

Niciodată preţul minim pentru un implant de calitate nu este cel mai mic. Dacă un implant costă foarte puţin, este clar că acolo ceva s-a economisit. Problema este alta: nimeni nu capitalizează suferinţa şi durerea. Atunci când alegi calitate, vei plăti mai puţin din capitalul de suferinţă. Ca să vă răspund la întrebare, întotdeauna, ca pacient m-aş orienta către lucrurile care nu costă cel mai ieftin. În valoare absolută, vorbim despre preţuri peste 500-700 de euro. Mai ales că pacientul nu plăteşte strict implantul, ci şi grija cu care este tratat, grija cu care este făcută sterilizarea, cu care s-au făcut studiile şi pregătirea specialistului.