Victor Ponta anunţă că îşi face partid, „România pe Primul Loc”. Pe cine va susține în turul II

Victor Ponta anunţă că își face un nou partid, intitulat Platforma Politică „România pe Primul Loc”, o structură politică în care se reunesc PRO România, Partidul Republican, Partidul Ecologist Român.

„Azi m-am întâlnit cu «Echipa VP» şi am luat împreună următoarele decizii. Continuăm bătălia politică în numele celor 1.240.000 de români care au avut încredere şi au votat pe 4 mai pentru «Planul Victor Ponta de Ieşire din Criză». Lansăm Platforma Politică «România pe Primul Loc» (ca structură politică în care se reunesc PRO România, Partidul Republican, Partidul Ecologist Român şi alţi specialişti şi voluntari care s-au implicat în campania pentru alegerile prezidenţiale). Această platformă are ca obiectiv politic apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor români la siguranţă naţională şi personală, la educaţie, sănătate, pensie şi loc de muncă recompensat echitabil. De asemenea, garantarea pentru firmele româneşti a unui mediu fiscal şi economic stabil şi predictibil. Speram sa ni se alăture cat mai curand parlamentari, primari si lideri din mediul economic”, a scris Victor Ponta într-o postare pe Facebook.

Deputatul ales pe listele PSD îi invită pe George Simion și Nicușor Dan să-și precizeze poziţiile clare şi acţiunile concrete faţă de măsurile economice propuse în „Planul Ponta pentru Ieşirea din Criza Economică” şi să anunțe principalele măsuri de guvernare şi cei mai importanţi reprezentanţi în domeniul economic din viitorul Executiv.

„În functie de aceste anunturi si proiecte vom lua o decizie publică privind votul în Turul al doilea al Alegerilor Prezidenţiale. Facem un apel la colaborare şi unitate pentru toţi simpatizanţii, membrii şi aleşii PSD care nu au avut un candidat la aceste alegeri prezidenţiale şi au fost forţaţi şi şantajaţi să susţină o persoană care nu avea nicio legătură cu valorile şi interesele alegătorilor pe care îi reprezintă”, a afirmat el.

Ponta: „Am o responsabilitate față de votanții mei și față de România”

Acesta a susținut că nu a avut nicio discuție nici cu George Simion, nici cu Nicușor Dan.

„Eu NU sunt «deţinătorul» sau «proprietarul» celor 1.240.000 de voturi; sunt doar dator acestor români şi responsabil în ceea ce priveşte aşteptările lor legitime. Voi acţiona fără nicio ezitare şi cu maximă hotărâre în acest sens”, a mai spus acesta.

Victor Ponta s-a clasat pe locul patru la alegerile prezidențiale din 4 mai, fiind votat de 13,04% dintre români.

„Dacă mă voi decide să votez, voi anunța eu. (...) Am suficientă putere, curaj, stau pe picioarele mele și voi spune cu cine votez. Nu am pretenția că dețin în buzunarul meu 1.240.000 de voturi. Fiecare dintre cei care m-au votat vor gândi cu mintea lor, dar am un cuvânt de spus, o responsabilitate față de votanții mei și față de România...”, a precizat Ponta.