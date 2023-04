Două birouri de evidenţă a populaţiei, deschise în Sectorul 6 al Capitalei

Două birouri de evidenţa populaţiei vor fi deschise în Sectorul 6, a anunţat, marţi, viceprimarul Alexandru Gâdiuţă, care a precizat că spaţiile au fost proiectate astfel încât timpul de aşteptare să fie redus, iar interacţiunea cu funcţionarii mai agreabilă.

Primul birou este situat în incinta Centrului Comercial Cora Lujerului, la standul 39, pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, iar cel de-al doilea în incinta fostului restaurant Orizont, pe Bulevardul Drumul Taberei nr. 18. Acestea vor fi deschise începând cu data de 4 aprilie şi respectiv 10 aprilie, informează USR Sector 6.

Viceprimarul Alexandru Gâdiuţă a informat că biroul care urmează să fie deschis marţi a fost proiectat pentru a creşte confortul cetăţeanului şi a eficientiza timpului petrecut la ghişeu.

"Una dintre atribuţiile delegate în toamna anului 2020 de către primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost aceea de coordonare a Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, iar în această calitate, lucrând îndeaproape cu personalul din cadrul birourilor de evidenţă a populaţiei şi proiectantul contractat, am propus şi am dezvoltat un nou concept modern de birouri pentru primirea cetăţenilor. Aceste noi birouri de evidenţă a persoanelor sunt proiectate şi concepute pentru a oferi cetăţenilor un spaţiu modern şi prietenos de aşteptare, cu 10 ghişee open space la care se pot depune şi elibera documente. Astfel, timpul de aşteptare va fi mult redus, iar interacţiunea cu funcţionarii va fi agreabilă", a menţionat el.În decembrie 2022, Primăria Sectorului 6 anunţa închiderea a două centre vechi de încasare a taxelor şi impozitelor locale.

"Timpul vostru este preţios, în plus vrem să vă oferim condiţii decente de aşteptare! Astfel că am luat decizia să închidem, de la finalul acestui an, două centre vechi de încasare ale Direcţiei Generale de Taxe şi Impozite (DGITL) Sector 6, care nu au mult spaţiu în interior: cel din Bulevardul Drumul Taberei nr. 40 şi cel din Şoseaua Virtuţii nr. 1-3. Rămân funcţionale pentru încasări fizice centrele moderne din Complexul Comercial Drumul Taberelor (Auchan) - Str. Braşov nr. 25 şi cel din Crângaşi (eMag) - Şoseaua Virtuţii nr. 148", anunţa Primăria Sectorului 6, pe Facebook.