Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu l-a acuzat pe Marcel Ciolacu de pregătirea unei alianțe a PSD cu AUR după alegeri și a argumentat prin votul dat de consilierii AUR la alegerea vicepreședinților CJ Olt. Și administrația liberală a anunțat, în schimb, că va negocia cu AUR majoritatea la CL Slatina.

Deputatul Gigel Știrbu spune că, în ciuda declarațiilor repetate ale lui Marcel Ciolacu privind excluderea unei alianțe cu AUR pentru a guverna după alegeri, PSD ar pregăti, în toată țara, înțelegeri cu Alianța pentru Unirea Românilor și chiar că PSD ar urma să aducă voturi pentru AUR cu scopul de a-l duce pe George Simion în turul 2.

„Săptămâna trecută, la Consiliul Județean, a avut loc validarea consilierilor județeni, a luat ființă Consiliul Județean și președintele ales al Consiliului Județean a depus jurământul. Ceea ce m-a pus pe gânduri este faptul că am văzut o nouă coaliție de guvernare locală, formată de către Partidul Social Democrat cu cei de la AUR. După cum știți, cei de la AUR au votat en-fanfare cu noii lor colegi de la PSD, luând astfel ființă Alianța PSD-AUR la nivelul județului Olt. Ceea ce s-a întâmplat în județul Olt nu este un caz izolat. Este în acest moment, putem spune, o practică unitară la nivelul întregii țări, în majoritatea consiliilor județene, unde PSD, eventual chiar dacă a avut majoritate, cum e speța de la Olt, sau acolo unde n-a avut majoritate, majoritățile le-a constituit cu cei de la Alianța pentru Unirea Românilor”, a declarat Știrbu, care este șeful PNL Olt, într-o conferință de presă organizată la Slatina.

Cele întâmplate, a adăugat politicianul liberal, nu ar face decât să confirme că informațiile care au apărut în spațiul public despre înțelegeri „de tip Hrebenciuc” între cele două partide sunt reale.

„Mi-au spus că au directivă să dea voturi către George Simion”

Știbu l-a acuzat ulterior pe Marcel Ciolacu, făcând referire la declarațiile celui din urmă, din cadrul dezbaterii televizate de la Antena 3 CNN, că „una vorbește și alta fumează”.

„Președintele Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, a spus că el nu va face alianță cu AUR. Păi, să-i spun domnului Ciolacu că una vorbește și alta fumează? (...) E clar că există discuții pentru o alianță ulterioară la guvernare între cele două partide, e clar că majoritatea celor cu care am stat de vorbă din PSD Olt, și nu puțini primari, chiar un număr mare de primari, mi-au spus că au directivă să dea voturi către George Simion, pentru că singura lor șansă pentrua câștiga Președinția României este ca George Simion să intre în turul 2, reeditându-se scenariul din anii 2000”, a mai spus Știrbu. Acesta a revenit ulterior pe temă, afirmând că știe de la primari din PSD că au fiecare sarcina să asigure câte 20 voturi/localitate, voturi pe care să le strângă de la familie și prieteni, pentru AUR (vezi video).

De voturile AUR pentru alegerea vicepreședinților Consiliul Județean Olt social-democrații nu aveau însă nevoie, având în vedere componența noului consiliu. Din 32 de consilieri județeni, PSD are 20, PNL are șapte, iar AUR are cinci.

Nu același lucru se întâmplă în schimb în Consiliul local de la Slatina, care încă nu s-a constituit. Conform rezultatului înregistrat în Alegerile Locale 2024, PSD are zece mandate din cele 21, PNL are nouă, iar AUR are două mandate și va înclina balanța între partidele care încă guvernează împreună România.

Primarul Mario De Mezzo susține că, la Slatina, va face alianță „cu oamenii, nu partidele”, declarând în mai multe rânduri că este dispus să ofere un post de viceprimar pentru AUR. Va apela la o astfel de negociere pentru că „o alianță cu PSD este excluusă”.

„Eu cred că este important să respectăm voința oamenilor. Și oamenii au decis la aceste alegeri că Partidul Național Liberal să aibă nouă consilieri, PSD-ul să aibă zece și AUR să aibă doi. Din punctul meu de vedere, o alianță cu PSD este exclusă, pentru că tot ce este nociv în Slatina astăzi este cauzat de acest PSD toxic. În Slatina și în județul Olt. Până când PSD-ul nu va găsi o cale să se reformeze autentic nu avem de ce să stăm de vorbă. În acest context, pentru că este nevoie de majoritate în Consiliul local pentru a trece proiecte, pentru a face lucruri în Slatina, singurii cu care pot să fac alianță sunt cei doi colegi consilieri de la AUR. Pentru că este nevoie de stabilitate în Connsiliul local. Iar eu, cum am declarat, fac alianță cu oamenii și nu cu partidele”, a declarat primarul Slatinei, Mario De Mezzo.