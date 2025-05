Un lider PSD critică „retorica de învingător” a USR: „Reveniţi-vă, zmeilor. Românii nu au votat pentru Nicușor Dan, ci împotriva lui Simion”

Deputatul PSD Mihai Fifor îi critică pe cei de la USR și le transmite că Nicușor Dan nu înseamnă „USR redivivus”. „Înseamnă soluția de moment la spaima uriașă a românilor față de tot ce putea însemna Simion plus Georgescu”, a transmis el.

„Am din ce în ce mai mult sentimentul că cineva încearcă, cu tot dinadinsul, să ne ia de proști. Pe noi, pe cei de la PSD. Cred că nu s-a înțeles prea bine cum au stat lucrurile în 18 mai. Nu. Românii nu au votat USR în 18 mai. Nici PNL. Ba chiar foarte mulți – mai mulți decât s-ar putea crede-nu au votat pentru Nicușor Dan, ci împotriva lui Simion. Masiv. Cu tot respectul pentru președintele ales, Nicușor Dan. Să vii acum cu gușa umflată ca un curcan care a halit vișinele din vișinată și să pretinzi că ești coada de la prună (no offense), și să încerci o retorică de învingător – mă refer, evident, la USR – e ca și cum ai spune că ai luptat, dar tu ai stat ascuns sub pod. (no offense, din nou). Oameni buni, treziți-vă!Nu! Nu! Nu! Lumea nu vrea iar Ghinea, Drulă, Clotilde, Voiculescu... NU! Nici Orban! Nici Cioloș!”, a scris Mihai Fifor, pe FB.

În opinia acestuia, oamenii vor, cu siguranță, „un dram de decență și un pic de smerenie. Și, mai mult ca orice, vor certitudinea că poate exista un guvern responsabil, care să facă ceva cu țara asta. Să continue investițiile, programele de dezvoltare, să vină în ținta de deficit și, în general, să dea o speranță că lucrurile merg în direcția cea bună”.

În consecință, Fifor susține că „Nicușor Dan nu înseamnă USR redivivus”. Este, de fapt, soluția de moment la spaima uriașă a românilor față de tot ce putea însemna Simion plus Georgescu.

„Așa că, reveniți-vă, zmeilor de la USR! Și acceptați realitatea: Nicușor Dan nu înseamnă USR redivivus. Înseamnă soluția de moment la spaima uriașă a românilor față de tot ce putea însemna Simion plus Georgescu. Atât. Așadar, învățați smerenia. Nu vă strică. Și cu smerenie și responsabilitate, hai la negocieri. Poate ne convingeți că meritați efortul! Românii sigur îl merită!”, a concluzionat Mihai Fifor.

Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis joi, 8 mai, că îl susține pe candidatul independent Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Acum câteva luni ne-am luptat ca unii ca Potra să nu ajungă la putere, să nu fie Georgescu. Acum nu putem sta impasibili și să vedem cum se întâmplă asta. Nu încerc să fac disidență în partid, dar consider că atitudinea firească a liderilor politici este să nu regretăm, pe 18 mai, ce am făcut cu voturile noastre. Nu realizăm ce se poate petrece. Sunt un om care are informații și știe lucruri. Trebuie să ne mobilizăm, să nu aruncăm țara în haos”, a spus Fifor