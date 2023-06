Ultima ofertă prezentată de Ciucă profesorilor. Sindicatele, așteptate să anunțe luni dimineața dacă încheie greva

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat noi consultări cu reprezentanții din învățământ privind ultima ofertă înaintată de Guvern. Potrivit premierului, luni dimineață este așteptat răspunsul sindicatelor din Educație privind acceptarea ofertei și încheierea grevei.

„Am convocat această ședință de guvern pentru a continua măsurile prin care Guvernul s-a angajat să rezolve problemele din sistemul de Educație”, a spus premierul, anunțând încheierea unei alte ședințe de consultări cu reprezentanții din învățământ, duminică dimineață, împreună cu șeful PSD, Marcel Ciolacu, ministrul Educației Ligia Deca, ministrul Muncii Marius Budăi și secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu.

Șeful Executivului a prezentat ultima ofertă lansată de liderii Coaliției, urmând ca reprezentanții din Educație să dea un răspuns luni dimineață.

„Am considerat că este absolut corect și transparent că dialogul să fie adus la cunoștință țuțur dascălilor. (...) Am vrut că finalul să fie unul cât se poate de concludent pentru noi toți. Ne dorim să încheiem acest conflict de muncă pentru că este o chestiune de reponsabilitate pentru sistemul de Educație. Am agreat creșterea valorii sumelor pe care le vor primi, atât personalul didactic, cât și personalul didactic auxiliar, să crească la nivelul de 25%. De asemenea, am agreat ca începând cu anul viitor, pe grila de salarizare nouă, în noua lege a salarizării, salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie. De asemenea procentul de 40% din vechea Ordonanţă de Urgenţă va creşte la 50% din 1 ianuarie 2024 şi vom acorda acele sume de formare profesională de 1500 de lei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi 500 de lei pentru personalul nedidactic”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.

Șeful Guvernului a mai explicat că „luni, după răspunsul sindicaliştilor, vom avea o nouă şedinţă de Guvern pentru aprobarea OUG privind salariile şi astfel conflictul de muncă se va încheia”.

Ce spun reprezentanții sindicatelor

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hincescu, a anunțat că greva generală din Educație continuă și luni, 12 iunie, după negocierile de la Palatul Victoria.

„Cu alte cuvinte, mâine este grevă în toate școlile. Ceea ce ni s-a oferit se cunoaște”, a spus Hincescu.

Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, a declarat că luni, la ora 10, vor transmite un răspuns Guvernului privind poziția profesorilor. „Colegii au transmis foarte clar că vor să vadă conținutul actului normativ”, a spus acesta.