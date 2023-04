UDMR ține cu dinții de rămânerea la guvernare. Kelemen Hunor: „E ca o bătaie bună la cârciumă“

Kelemen Hunor, care candidează la Congresul UDMR organizat la Timișoara pentru un nou mandat, de președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, a anunțat că Uniunea ține cu dinții de pozițiile pe care le are acum în Guvern.

Kelemen Hunor a declarat, la conferința Aleșilor Locali ai UDMR, organizată la Timișoara înainte de deschiderea Congresului Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), că în perioada următoare bătălia pentru putere e ca o „bătaie bună la cârciumă”, neputând garanta că UDMR va sta deoparte.

„Pe la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie se va numi un nou premier. Pe noi nu ne atinge acest lucru, pentru că noi nu avem candidat la această funcție și decizia de a schimba premierul s-a născut în momentul în care partidele au propus acest lucru. Nu facem parte din acest acord, ceea ce înseamnă că nu ne băgăm. E ca o bătaie bună la cârciumă. Dacă stai acolo și n-ai nicio treabă, atunci cel mai bine este să nu fii în situație. Nu vrem să ne complicăm, dar nu pot să vă promit că totuși reușim să rămânem pe dinafară. Noi vrem să rămânem la guvernare. Munca ne-am asumat-o pe timp de 4 ani. Vom vedea ce se va întâmpla după ce vom avea un nou premier. Noi ținem cu dinții de pozițiile pe care le avem”, a declarat Kelemen Hunor în fața aleșilor locali ai UDMR.

Kelemen Hunor a mai declarat că pentru UDMR „este o mare provocare” păstrarea alegerilor locale într-un singur tur.

„Este foarte important să nu lăsăm pe ultima clipă demonstrarea rezultatelor noastre. În lunile următoare trebuie să vorbim despre rezultatele noastre, despre rezultatele pe care le-am dobândit, că am guvernat pentru comunitate, că tot ceea ce am făcut am făcut așa cum am știut noi mai bine, că am reușit să îmbunătățim nivelul de trai”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că nimeni, „nici măcar miniștrii, nici măcar președintele Uniunii”, nu poate fi mai eficient decât primarii. „Este nevoie de miniștri, de secretari de stat, de toată lumea care face parte din guvernare, să faciliteze transferul mesajului, dar primarii sunt cel mai aproape, în legătura cea mai strânsă cu alegătorii noștri”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România se reunesc în congres, vineri, 28 aprilie a.c., şi sâmbătă, 29 aprilie a.c., la Timişoara. Printre cei care ar trebui să țină discursuri vineri sunt premierul liberal Nicolae Ciucă și președintele PSD Marcel Ciolacu.