Împărțirea ministerelor dezbină Coaliția. Lider UDMR: Suntem împinși. Nu vrem să fim cârpa nimănui

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a afirmat în urma negocierilor cu liderii PSD și PNL, că partidul său este împins în afara guvernării, în condițiile în care ofertele înaintate de colegii de coaliție s-au schimbat.

„Am fost de acord și am decis să devenim mai flexibili, că a fost și această acuzație, că nu suntem flexibili (...) Am spus că nu vrem să creăm imaginea că vrem să fugim de povara guvernării. Oferta a fost făcută la ora 14:30 - M. Mediului și Nergiei. Apoi au apărut probleme la PNL, dânșii au spus că ei nu cedează, dar mi-am adus aminte că, conform PNL, atât Mediului și Dezvl sunt la PNL acum. Nu am înțeles de ce au vorbit ei că ar ceda ceva. Am auzit pe surse că și PSD a fost de acord ca Ministerul Sănătății să meargă la liberali, ca liberalii să fie de acord cu cedarea, în ghilimele, Ministerului Mediului UDMR-ului”, a spsu Csoma Botond.

Totodată, liderul UDMR a precizat că partidul său este împins de la guvernare. „Nu acceptăm altceva decât această ofertă, și nu poate să spună nimeni că nu am devenit flexibili”, a mai precizat Csoma Botond.

Întrebat dacă ies de la guvernare, dacă PNL nu renunță la portofoliul Mediului, Csoma Botond a precizat: „Nu acceptăm acest lucru. Suntem cumva împinși în afara guvernării”, a mai spus Csoma Botond.

„Răspunsul nostru este că putem accepta Energia şi Mediul. Dacă s-au răzgândit şi Mediul nu mai există în ecuaţie, nu putem participa în continuare la această guvernare. Se pare că degeaba am devenit flexibili, pentru că situaţia s-a schimbat (...) Atunci când am devenit mai flexibili a apărut o nouă întorsătură, schimbare de situaţie. Sunt negocieri şi negociem. Dar nu se poate dicta. Nu vrem să fim cârpa nimănui”, a mai spus Csoma Botond.

Potrivit unor surse din conducerea Uniunii, UDMR va face Opoziție „la sânge” încă din prima zi a Cabinetului Ciolacu, în cazul în care PNL și PSD vor refuza să cedeze Mediul și Energia.

Negocieri aprinse

Surse din conducerea PSD au declarat pentru „Adevărul” că social-democrații au votat pentru cedarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Euroopene.

În condițiile în care UDMR a cerut Ministerul Energiei și Mediul pentru a rămâne la guvernare, portofoliul ar urma să fie oferit la schimb Uniunii.

De altfel, PSD a acceptat oferta UDMR. Șeful PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat ulterior că partidul pe care îl conduce va renunța la portofoliul Energiei, acesta urmând să fie oferit UDMR, alături de un alt minister pe care ar trebui să îl cedeze PSD.

PNL s-a opus însă inițial. În varianta acceptată de liderii PSD și UDMR, PNL ar trebui sa mai primească un minister: ori MIPE, ori Sănătate.