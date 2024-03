Trei parlamentari români, țintele unei grupări globale de spionaj a Chinei | Europa Liberă

Trei deputați români au fost vizaţi de un grup de hackeri, susţinut de guvernul chinez, care a acţionat la nivel global. Autoritățile de la Washington, Londra și Wellington au acuzat, în ultimele două zile, că hackerii susținuți de China le-ar fi vizat populația sau guvernele pentru a obține informații despre alegeri, politicieni sau mediul de afaceri, relatează Europa Liberă.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Departamentul de Justiție al SUA, printre politicienii vizați în această campanie globală de spionaj cibernetic sunt și deputații Cătălin Teniță (REPER), Alexandru Muraru (PNL) și fostul deputat Pavel Popescu (PNL). În urma raportului, publicat luni (25 martie) seară, șapte hackeri chinezi sunt dați în urmărire internațională de FBI și au fost trimiși în judecată, potrivit Europa Liberă.

Potrivit sursei citate, este vorba despre o campanie de spionaj pusă la cale de un grup de hackeri intitulat APT31 împotriva Alianței Interparlamentare pentru China, un grup internațional din care fac parte mai mulți parlamentari și care se preocupă de modul în care țările democratice ar trebui să se raporteze la China. Acest grup a intrat în vizorul Beijingului pentru discursurile critice la adresa regimului comunist chinez şi acuzaţiilor de încălcare a drepturilor omului aduse acestuia.

„În sau în jurul anului 2021”, hackerii din grupul vizat de justiţia americană – pe nume APT31 – au luat la ţintă Alianţa interparlamentară pentru China (IPAC). Grupul fusese fondat în 2020, la aniversarea protestelor din 1989 din Piaţa Tiananmen, înăbuşite cu brutalitate de regimul chinez. În preajma sau în luna ianuarie 2021, hackerii au înregistrat zece conturi de e-mail, de pe care au trimis peste 1.000 de e-mailuri către mai mult de 400 de conturi ale persoanelor asociate cu IPAC.

Deputatul liberal Alexandru Muraru a precizat pentru sursa citată că nu își amintește să fi primit sau să fi deschis un astfel de email, dar că nu e surprins că membri IPAC au fost țintele hackerilor susținuți de guvernul de la Beijing.

„În întâlnirile noastre, care au loc de câteva ori pe an, în diferite formule, am fost avertizați în repetate rânduri despre ceea ce încearcă oficialii statului chinez să facă. Începând cu trimiterea de mesaje, e-mailuri, sub destinatari falși, care seamănă aparent cu IPAC, ceea ce reprezintă, de fapt, o targetare iminentă, directă și constantă noastră. Nu pot accepta că un stat totalitar, care suprimă orice libertate individuală și drepturile omului, vine în instituțiile românești și intimidează oficiali ai statului român. Ce s-ar întâmpla dacă Federatia Rusă, prin ambasada sa la București, și-ar permite să facă așa ceva? Ar ieși un scandal imens”, a declarat Alexandru Muraru.

Acțiunile hackerilor susținuți de regimul chinez nu au vizat doar oficialii din IPAC, ci și politicieni, instituții, oameni de afaceri sau companii din SUA. Perioada documentată de FBI este din 2010 până în prezent.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA și FBI (Biroul Federal de Investigații) „milioane de conturi online” ale unor americani au fost compromise în urma atacurilor cibernetice. Șapte bărbați de origine chineză sunt căutați de FBI în acest caz, care a pus și o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care vor duce la capturarea lor.