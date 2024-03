Admin, 123456, parola, Alexandru sau Andrei, în topul celor mai folosite parole de către români. În câte secunde pot fi sparte

Cele mai uzuale parole pot fi sparte într-o secundă de către hackeri, atrag atenția experții, care au făcut un top al celor mai des utilizate parole în lume. Specialistul în securitate cibernetică Alexandru Panait spune că nu este rău să ne folosim de nume pentru a crea o parolă sigură și explică în ce combinații poate fi acesta folosit.

Pe primul loc în topul celor mai des utilizate parole de către români este cuvântul „admin”, parolă care poate fi descoperită până să apuci să clipești o dată, atrage atenția furnizorul de VPN NordPass care a publicat ediția din 2023 a celor mai comune 200 de parole din lume. De altfel, potrivit cercetării, foarte puține dintre aceste parole sunt și sigure.

Topul este continuat de diverse combinații de numere: „123456”, „123456789” sau „12345678” sau de cuvinte precum „password”, „digi” sau „parolă”. Pe locul opt se află combinația de litere „qwqwqwqw”. Toate aceste parole sunt floare la ureche pentru infractorii cibernetici, care le pot descoperi într-o secundă, spun experții. De exemplu, parola de pe locul 10 din top este „deep1234” și poate fi decriptată în mai puțin de un minut, mai exact în 57 de secunde. În schimb, parola „gavrila123*-”, de pe locul nouă, le dă ceva bătăi de cap hackerilor pentru că poate fi decodată în 11 luni, iar „viatavesnica26”, de pe locul 11, în secole, potrivit NordPass.

Chiar dacă unii dintre noi suntem mai inventivi și acordăm o atenție mai mare în alegerea parolelor, nu este suficient pentru a fi în siguranță în fața amenințărilor din mediul online. De exemplu, „p@rola12#$”, destul de des folosită, poate fi spartă în aproximativ trei ore. În timp ce „Server200” poate fi decriptată în circa 20 de minute, iar „password123” în mai puțin de un minut. Mai greu de descoperit pare substantivul „troglodit”, pe care hackerii îl pot sparge într-o zi.

Parole folosite la nivel global

La nivel global, chiar dacă suntem în 2024, cea mai comună parolă din lume este „123456”, care, potrivit datelor NordPass, poate fi spartă în mai puțin de o secundă. Pe locul doi este cuvântul „admin”. Alte parole, cele mai comune din lume, sunt: „12345678”, „123456789”, „1234”, „12345”, „password”, „123”, „Aa123456”, „1234567890”, „UNKNOWN”, „1234567”, „123123”, „111111”, „Password”, „12345678910”, „000000”, „admin123”, „********” și „user”. Majoritatea sunt decriptate într-o secundă cu ajutorul softurilor simple. Practic, 70% dintre parolele de pe lista globală din acest an pot fi sparte în mai puțin de o secundă.

Cercetarea arată că pentru conturile serviciilor de streaming alegem cele mai slabe parole, în timp ce pentru aplicațiile bancare utilizăm cele mai puternice parole.

Cum să alegem o parolă puternică

În ceea ce privește parolele salvate în browsere: „Cât timp calculatorul de pe care lucrăm este safe, atunci este safe să salvăm și parolele în browser”, spune expertul în securitate cibernetică Alexandru Panait.

Este esențial să alegem parole sigure, pentru a ne proteja datele și informațiile personale din mediul online. Experții consideră că atacurile malware sunt în continuare o amenințare importantă pentru securitatea conturilor. Mai exact, este necesar să ținem cont de lungimea și de complexitatea combinației pe care o alegem, dar și să ne schimbăm periodic parolele pentru a menține securitatea conturilor.

„Trebuie să folosim o parolă complexă, care să conțină litere, numere și caractere speciale. Spre exemplu, o variantă bună de parolă ar fi numele și prenumele bunicului, cu majuscule la început, scris legat: IonPopa, plus anul nașterii copilului, să spunem, și un caracter precum „$”, la sfârșit. Asta e o parolă puternică. Foarte important este să folosim parole diferite la conturi diferite, pentru ca, în cazul în care cineva, un hacker, află parola noastră, să compromită doar un cont, nu toate conturile. Putem avea o regulă, pentru a fi ușor de ținut minte, eventual: „facebook” și numele bunicului plus anul nașterii plus caracterul special, iar apoi să se schimbe ceva la fiecare cont, pui „instagram” în loc de „facebook” și tot așa, pentru a fi ușor de memorat”, a explicat Alexandru Panait.

Și un manager de parole ne poate ajuta să ne ținem în siguranță datele, iar de obicei, aceste programe sunt dotate și cu generatoare de parole, care pot fi utilizate pentru diferite conturi. În medie, un utilizator obișnuit are 100 de parole.

De evitat sunt numele, datele de naștere și alte informații personale ușor de ghicit. „Bineînțeles, niciodată nu ar trebui să divulgăm parolele pe care le folosim”, arată expertul.

Autentificarea în doi pași, acolo unde este posibil, oferă o protecție suplimentară conturilor. Viitorul în ceea ce privește autentificarea este reprezentat de cheile de acces (passkeys). Acestea sunt o nouă formă de autentificare, unde utilizatorul nu trebuie să găsească o parolă – totul se face automat.

Top 20 cele mai utilizate parole din România

1. admin

2. 123456

3. 123456789

4. password

5. 12345678

6. digi

7. parola

8. qwqwqwqw

9. gavrila123*-

10. deep1234

11. viatavesnica26

12. p@rola12#$

13. Server200

14. alexandru

15. reebok88

16. password123

17. andrei

18. 12345

19.1234567890

20. troglodit