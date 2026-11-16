Sursă video: Youtube/Euronews România

Președintele Nicușor Dan a vizitat pavilionul României de la Satul Francofoniei din Cambodgia. A testat ochelari VR și a urmărit trei creații ale coregrafului Gigi Căciuleanu.

Potrivit Euronews România, șeful statului s-a întâlnit cu mai mulți participanți, printre care și coregraful franco-român Gigi Căciuleanu.

Nicușor Dan a participat la Summitul Francofoniei, unde a susținut candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al organizației. Alegerea noului lider a fost însă amânată cu un an. Duminică, 15 noiembrie, regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, l-a întâmpinat pe președintele Nicușor Dan.

Președintele României a discutat și cu directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, despre consolidarea cooperării României cu organizația și sprijinirea cercetării științifice.

Nicușor Dan a promovat potențialul Centrului Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele și a susținut extinderea colaborării internaționale, precum și crearea de oportunități pentru tinerii cercetători.

Cine este Gigi Căciuleanu

Născut pe 13 mai 1947, în București, Gigi Căciuleanu este un dansator, coregraf și profesor român, stabilit în Franța din 1972.

Gigi Căciuleanu Foto: Arhivă

A studiat la Școala Națională de Coregrafie și la Teatrul Bolșoi din Moscova, iar la 14 ani a descoperit dansul contemporan sub îndrumarea coregrafei Miriam Răducanu.

De-a lungul carierei, a colaborat cu nume importante ale dansului și muzicii internaționale, printre care Pina Bausch și Astor Piazzolla. A condus companii și instituții coregrafice în Franța, inclusiv Centrul Național Coregrafic din Rennes, iar creațiile sale au fost prezentate pe scene importante din Europa, America de Sud și Asia.

A primit numeroase distincții, printre care Ordinul Artelor și Literelor din Franța, în grad de cavaler, și Ordinul Național „Steaua României”, în 2002.

A câștigat premii internaționale de coregrafie la Varna, Köln și Paris, precum și Premiul Altazor în Chile.