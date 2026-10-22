„Suntem în domeniul improvizației strategice”. Un expert în securitate analizează concluziile ședinței CSAT

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), desfășurată joi, 22 octombrie, a avut pe agendă securitatea la Marea Neagră, după incidentele recente în care au fost implicate nave comerciale și drone. Expertul în securitate Hari Bucur critică, într-o declarație pentru „Adevărul”, lipsa unei strategii coerente a României pentru regiune, în ciuda riscurilor cunoscute de ani de zile.

Ședința CSAT Foto: Administrația Prezidențială

Prima ședință CSAT cu noul Guvern

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pentru joi, 22 octombrie, la Palatul Cotroceni, în contextul incidentelor recente din Marea Neagră.

Reuniunea a fost prima la care au participat premierul Luca Niculescu și noii miniștri ai Cabinetului său, după instalarea Guvernului. Ședința s-a încheiat joi seară, însă informațiile publicate inițial de autorități nu au oferit detalii despre măsuri concrete adoptate în urma discuțiilor.

"Pentru întărirea capacității naționale de reacție, prioritățile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine și de intervenție eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național. Eficientizarea răspunsului operațional va fi susținută prin derularea constantă de exerciții interinstituționale și prin actualizarea permanentă a planurilor de intervenție, măsuri esențiale pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta în același timp navigația, obiectivele economice și mediul marin", a transmis CSAT.

Participarea noii echipe guvernamentale la reuniune după atâta timp este o schimbare plăcută, considerǎ Hari Bucur: „Astăzi a avut loc, în sfârșit, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu drepturi depline, în care și primul-ministru, și miniștrii din cabinetul său au avut dreptul să participe la această ședință”.

„Nu aveam o strategie națională privind securitatea la Marea Neagră, dar luăm măsuri”

Dincolo de schimbarea componenței Consiliului, expertul critică modul în care România a gestionat securitatea la Marea Neagră de-a lungul ultimelor decenii. În opinia sa, autoritățile au ajuns să discute despre vulnerabilități care existau de mult timp, fără să construiască o strategie națională capabilă să răspundă acestor riscuri.

„Suntem în domeniul improvizației strategice”, afirmă Hari Bucur, referindu-se la felul în care sunt abordate problemele de securitate din regiune.

Acesta consideră că riscurile reprezentate de Rusia și evoluțiile din Marea Neagră nu sunt recente, iar autoritățile române ar fi trebuit să le trateze ca priorități strategice cu mult înaintea incidentelor din ultimele săptămâni.

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„Este o situație în care noi nu aveam o strategie națională privind securitatea la Marea Neagră, dar luăm măsuri de toate felurile”, spune expertul.

Hari Bucur amintește că vulnerabilitățile României s-au acumulat de-a lungul perioadei democratice, iar deteriorarea relațiilor cu Rusia era vizibilă de cel puțin două decenii.

În opinia sa, evoluțiile de atunci ar fi trebuit să determine autoritățile de la București să elaboreze politici clare, să planifice investiții și să dezvolte capacitățile militare necesare pentru protejarea intereselor României la Marea Neagră. Reacția autorităților române nu a fost pe măsura evoluțiilor de securitate.

„Nici o strategie, un plan serios, cu investiții, cu înarmare, cu nimic, nimic, nimic”, critică expertul.

Acesta privește cu scepticism așteptările ca noul Guvern să remedieze rapid aceste probleme, în condițiile în care cabinetul abia și-a început activitatea.

„Dintr-odată, la o zi după ce a fost numit, ne așteptăm ca Guvernul Luca Niculescu să facă ceva. Eu nu mă aștept”, afirmă Hari Bucur.

„O bătaie de joc la adresa rolului pe care îl are CSAT”

Un aspect menționat de CSAT la finalul ședinței a fost amploarea violențelor din şcoli: "La finalul ședinței, Președintele României și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenții timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații".

Expertul critică și includerea incidentelor violente din școli printre subiectele asociate discuțiilor despre securitatea națională. Reacția sa vine în contextul atacului de la o școală din Bistrița, în care un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și un coleg, incident care a readus în dezbaterea publică problema violenței juvenile.

Hari Bucur consideră că astfel de cazuri trebuie tratate cu seriozitate, dar contestă ideea că ele ar trebui să ocupe un loc în agenda CSAT.

„Președintele Dan este cel care a născocit că și corupția este o problemă în securitatea națională și trebuie discutată în CSAT. Acum discută că un puști de 13 ani a sărit cu cuțitul la o profesoară și a rănit un coleg. Trebuie să fim serioși”, afirmă expertul, in lipsa strategiilor de prevenție.

În opinia sa, abordarea unor asemenea subiecte în cadrul Consiliului riscă să dilueze rolul instituției, care ar trebui să se concentreze asupra amenințărilor strategice la adresa României.

„Este o bătaie de joc la adresa rolului pe care îl are CSAT”, a declarat Hari Bucur.