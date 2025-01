Sondaje în coaliție pentru a verifica șansele lui Crin Antonescu la prezidențiale

Coaliția de guvernare a decis realizarea unor sondaje pentru a avea situația de moment cu privire la preferințele electoratului în ceea ce privește alegerile prezidențiale, au declarat surse politice pentru Adevărul.

Ultimele sondaje au fost realizate la finalul anului trecut, când Crin Antonescu nu era candidat comun.

Miercuri, coaliţia de guvernare, reunită la Palatul Victoria, a stabilit datele alegerilor prezidenţiale, primul tur de scrutin urmând să fie organizat pe 4 mai, iar turul doi de scrutin, pe 18 mai.

„Decizia ţine cont de nevoia ca turul I al alegerilor să aibă loc în acelaşi timp cu alegerile parţiale din anumite judeţe (alegeri pentru primari în 13 comune, pentru Primăria Buşteni, Primăria Zalău şi Consiliul Judeţean Bihor) şi cu necesitatea ca datele alegerilor să nu se suprapună cu sărbătorile de Paşte şi Florii”, aprecizat un comunicat transmis de PNL.

De asemenea, coaliția a „reconfirmat că domnul Crin Antonescu rămâne candidatul acesteia pentru alegerile prezidenţiale".

„Îl consider suspendat până când domniile lor spun dacă acest acord rămâne în vigoare"

Amintim că, pe 4 ianuarie, Crin Antonescu a anunțat că suspendă înțelegerea cu liderii Puterii din cauza lipsei de asumare a acestora.

„Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice, am acceptat-o, am asumat-o, e o asumare de la care nu dau înapoi şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Am constatat că cealaltă parte a acestui acord, cei patru lideri politici, nu au fost suficient de împuterniciți atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor spun dacă acest acord rămâne în vigoare", spunea Crin Antonescu la Digi24.

Una dintre nemulțumirile sale era legată tocmai de faptul că nu fusese stabilită data alegerilor prezidențiale.

„Al doilea motiv - eu am intrat imediat în bătălia electorală, tirul din toate directiile s-a dezlănțuit, am intrat în această bătălie, stiam că nu e o armată pregătită în spatele meu, numai că mi se pare inacceptabil ca după o săptămâna-două să văd oameni din partidele care mă susțin să vină să zică public că nu stiu, că mai vedem, avem ședințe", explica Antonescu.