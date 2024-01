Socialiștii și-au stabilit candidatul pentru șefia Comisiei Europene

Luxemburghezul Nicolas Schmit, actualul comisar european pentru muncă, a fost nominalizat drept candidatul Partidului Socialiştilor Europeni (PES) pentru șefia Comisiei Europene, în legislatura 2024-2029, a anunțat, joi, europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

„Nicolas Schmit a fost nominalizat candidatul social-democraților europeni pentru șefia Comisiei Europene. Decizia a fost confirmată astăzi de comitetul de selecție al PES din care fac parte în calitate de vicepreședinte la nivel european”, a scris eurodeputatul Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Negrescu a subliniat că Schmit cunoaște foarte bine România și ne-a sprijinit în modificarea PNRR-ului.

„Comisarul European pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit cunoaște foarte bine România și ne-a sprijinit în modificarea PNRR-ului, scoaterea pragului de 9,4% pentru pensii și realizarea măsurilor sociale adoptate de Guvernul României, precum noua lege a pensiilor.

Totodată, acesta este inițiatorul programului european SURE prin care au fost acordate peste 3 miliarde de euro României pentru protejarea locurilor de muncă în timpul pandemiei” a afirmat Negrescu.

Eurodeputatul PSD în Parlamentul European susține de asemenea că Nicolas Schmit cunoaște Partidul Social Democrat și că are o relație foarte bună cu liderul formațiunii, Marcel Ciolacu.

„Cunoaște bine Partidul Social Democrat și are o relație foarte bună cu președintele Marcel Ciolacu cu care s-a întâlnit în nenumărate rânduri. Nu în ultimul rând, consider că Nicolas este o alegere bună și pentru că am lucrat mult împreună și am văzut implicarea sa pentru o Europă mai umană, socială și care își respectă toți cetățenii, iar în prezent colaborăm foarte bine pentru implementarea Anului European dedicat Competențelor și creionarea bugetului european”, a conchis europarlamentarul.

Schmit, singurul socialist care şi-a exprimat interesul pentru a conduce Comisia Europeană

Partidului Socialiştilor Europeni (PES) a confirmat joi că Schmit, în vârstă de 70 de ani, a fost singurul socialist care şi-a exprimat interesul pentru acest post, astfel că la următorul congres al socialiştilor europeni, care se va desfăşura la Roma pe 2 martie, va fi ales prin aclamare, notează Agerpres.

Socialiştii sunt astfel primul dintre marile grupuri politice din Parlamentul European care-şi aleg capul de listă pentru alegerile din iunie - deşi nu este încă o nominalizare oficială -, în timp ce actuala preşedintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este aşteptată să confirme dacă doreşte încă un mandat în acest post şi să conducă lista Partidului Popular European (PPE).

În sondajele pentru scrutinul european din iunie, socialiştii sunt pe locul doi, în urma popularilor, prin urmare Von der Leyen ar avea prima şansă pentru a obţine din nou postul de şefă a executivului comunitar.

Dar ea va trebui să convingă de asemenea şefii de stat şi de guvern ai statelor UE, iar apoi şi noul Parlament European, pentru care aceleaşi sondaje arată că o alianţă între grupurile politice progresiste (popularii, socialiştii, Verzii şi Renew) ar putea fi de data aceasta mai dificilă în urma creşterii popularităţii partidelor conservatoare şi de extremă-dreaptă.