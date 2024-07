Siegfried Mureșan, infirmă scenariile privind înlocuirea Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene VIDEO

Liberalul Siegfried Mureșan spune că Ursula von der Leyen va fi votată joi președintă a Comisiei Europene cu voturile tuturor forțelor proeuropene.

Ursula Von der Leyen, care a aflat miercuri că a pierdut procesul privind transparența contractelor de vaccinare în fața instanței UE, nu va fi înlocuită la șefia Comisiei Europene, votul care o vizează în această poziție, practic o reconfirmare, urmând să se dea joi.

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte al Partidului Popular European, infirmă orice scenariu apărut miercuri pe canalele de știri și susține că Ursula von der Leyen va fi votată joi cu o largă majoritate.

„Ca vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, vă spun că Ursula von der Leyen are întreaga susținere a familiei noastre politice pentru votul de învestitură care va avea loc mâine în Plenul Parlamentului European. Ursula von der Leyen va fi votată mâine președintă a Comisiei Europene cu voturile tuturor forțelor proeuropene. Sub conducerea Partidului Popular European, alături de Grupul Renew și de Grupul Socialiștilor Europeni, am format o coaliție proeuropeană în Parlamentul European. Avem 401 din cei 720 de europarlamentari”, a menționat pe Facebook europarlamentarul român

„

Mureșan susține că, pe lângă grupurile amintite, se așteaptă la voturi în plus voturi din partea grupului proeuropean al Verzilor, și din partea unor proeuropeni din Grupul Conservator.

„Ca vicepreședinte al Partidului Popular European, infirm orice scenariu, inclusiv scenariile apărute astăzi în spațiul public din România potrivit cărora ar fi existat ședințe de criză în cadrul Partidului Popular European și s-ar fi discutat despre posibili înlocuitori ai Ursulei von der Leyen. Nu a existat nicio ședință de criză în cadrul Partidului Popular European. Nu s-a vorbit despre niciun înlocuitor. Ursula von der Leyen este candidata noastră pentru poziția de președintă a Comisiei Europene și va primi mâine sprijinul nostru și votul nostru în plenul Parlamentului European.

Cu o zi înainte de vot, este cu atât mai important să nu dăm crezare dezinformării, știrilor false și propagandei, să nu dăm satisfacție lui Vladimir Putin la Moscova sau prietenilor lui Vladimir Putin, acei eurosceptici izolați, marginalizați, minoritari din Parlamentul European care s-ar bucura dacă Uniunea Europeană ar fi destabilizată. Nu se pune problema destabilizării Uniunii Europene. Vom vota mâine președinta Comisiei Europene și ne vom apuca imediat de treabă”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Scenariile apăruite în presă l-au vizat inclusiv pe președintele României, Klaus Iohannis, ca înlocuitor al Ursulei von der Layen.

Comisia Europeană nu a oferit publicului „un acces suficient de larg” la contractele privind vaccinurile Covid-19, a decis miercuri o instanță a UE - cu o zi înainte de votul decisiv pentru Ursula von der Leyen.

Tribunalul European a hotărât că decizia Comisiei de a redacta secțiuni ale contractelor conținea „nereguli”. Acesta a constatat că Comisia nu a demonstrat că un acces mai larg la contracte ar submina interesele comerciale ale companiilor farmaceutice.

Hotărârea mult așteptată intervine în timp ce von der Leyen se pregătește să țină un discurs joi pentru a-i asigura pe legislatori, în special pe cei care nu prea au încredere în ea, că poate conduce organismul executiv al Europei pentru un nou mandat.

Von der Leyen trebuie să obțină sprijinul a 361 de deputați pentru a fi reconfirmată în funcția de președinte. În prezent, marjele par reduse.

Cele trei grupuri centriste pe care von der Leyen s-a bazat în 2019 - propriul său Partid Popular European, Socialiștii și Democrații și Renew - i-ar putea oferi din punct de vedere tehnic o majoritate, dar numai dacă toți acești deputați o vor vota în cadrul votului secret.