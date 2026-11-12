Nicușor Dan îl acuză pe George Simion că „spune tâmpenii”: „Ăsta e comentariul meu”

Președintele Nicușor Dan a negat joi seară, 12 noiembrie, că ar fi intervenit pentru interzicerea protestului anunțat de AUR și a criticat afirmațiile liderului formațiunii, George Simion.

Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică: «Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?»

Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”, a declarat președintele.

George Simion a declarat, la Digi24, că președintele Nicușor Dan a „dat ordin” ca protestul AUR să nu fie autorizat.

Liderul AUR a mai susținut și că șeful statului era „foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”, referindu-se la un răspuns dat de șeful statului în cadrul conferinței de presă maraton de marți seară

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu știe să fi fost depusă o solicitare pentru organizarea protestului anunțat de George Simion. Edilul a precizat că avizarea manifestațiilor este decisă de o comisie, care trebuie să țină cont și de celelalte evenimente programate în București.

„Eu nu știu să fi depus cineva o cerere. Să vină domnul Simion să spună unde a depus-o. O comisie întreagă decide dacă avizează sau nu. Trebuie ținut cont că sâmbătă e și un meci important, și evenimente culturale”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a invocat și riscul producerii unor incidente violente, afirmând că autoritățile nu vor să se confrunte cu situații precum cele în care au fost vandalizate magazine în Paris. Ciucu a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

„Din câte am înţeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violenţe. Şi treaba comisiei acestea este fix de a proteja vieţii, de a proteja integritatea fizică, de a nu avea maşini şi magazine vandalizate.

Asta fac oamenii din comisie. Dacă alţii vor altceva, nu ştiu ce să zic”, a menţionat primarul Capitalei.