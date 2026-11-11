 Scindare în PNL? Cinci liberali, în discuții cu parlamentarii PACE, pentru un nou grup parlamentar în Senat SURSE | adevarul.ro
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Scindare în PNL? Cinci liberali, în discuții cu parlamentarii PACE, pentru un nou grup parlamentar în Senat SURSE

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Senatori din aripa liberal-conservatoare a PNL discută cu parlamentari ai partidului PACE - Întâi România pentru constituirea unui grup parlamentar mixt în Senat, care ar urma să poarte numele „Brătienii pentru PACE”. Inițiativa vizează formarea unei structuri de centru-dreapta care să atingă pragul minim de șapte membri prevăzut de Regulamentul Senatului.

Adrian Veștea
Adrian Veștea Foto: Mediafax

Potrivit unor surse politice, cinci senatori liberali ar fi implicați în aceste discuții: Anca Anisie, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Cătălin Predoiu și Sorin Cîmpeanu.

Pentru constituirea grupului ar mai fi nevoie de cel puțin doi parlamentari din partea PACE- Întâi România.

Discuțiile ar avea loc în contextul tensiunilor din PNL și al conflictului dintre conducerea partidului, reprezentată de Ilie Bolojan, și gruparea liberalilor care au contestat în instanță deciziile luate după Congresul Extraordinar din iunie.

Bolojan le-a cerut acestora să își retragă acțiunile în justiție, amenințându-i cu excluderea din grupurile parlamentare ale partidului. 

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