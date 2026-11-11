 Scandalul Vanghele a ajuns la CNA. Membrii Consiliului s-au contrazis și nu au luat nicio decizie: „Un precedent periculos” | adevarul.ro
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Scandalul Vanghele a ajuns la CNA. Membrii Consiliului s-au contrazis și nu au luat nicio decizie: „Un precedent periculos”

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Decizia lui Nicușor Dan de a nu-l mai primi pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni a provocat o dezbatere tensionată în Consiliul Național al Audiovizualului.

Membrii CNA au discutat cazul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele, dat nu au ajuns la nicio concluzie.
Membrii CNA au discutat cazul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele, dat nu au ajuns la nicio concluzie. Foto: CNA

Unii membri au considerat că președintele nu poate hotărî cine are voie şi cine nu să participe la evenimentele unei instituții publice, în timp ce alții au pus în discuție felul în care jurnalistul i s-a adresat șefului statului. Deși schimbul de replici a fost aprins, membrii CNA nu au ajuns la nicio concluzie și instituția nu a anunțat nicio măsură.

Una dintre cele mai vehemente contestatare ale deciziei președintelui Nicuşor Dan a fost Dorina Rusu, care a criticat deschis decizia acestuia, punctând că, în virturea dreptului la liberă exprimare, un jurnalist nu poate fi îndepărtat de la o conferință de presă pentru că a scris lucruri neplăcute despre un oficial pe Facebook.

Ea a descris măsura drept „foarte periculos pentru democrație” și a amintit că membrii CNA au datoria să apere libertatea de exprimare, chiar și atunci când nu sunt de acord cu ceea ce spun sau scriu unii jurnaliști.

„Să dai afară un jurnalist pentru că te-a insultat pe Facebook, mi se pare periculos. (...) Noi suntem aici ca să apărăm libertatea de exprimare, indiferent că ne plac sau nu ne plac jurnaliștii care sunt implicați în chestiuni de tipul ăsta”, a spus membra CNA, citată de paginademedia.

Dorina Rusu a invocat Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public şi a declarat că, în opinia sa, Ovidiu Vanghele nu a împiedicat desfășurarea conferinței, iar nemulțumirile președintelui față de postările jurnalistului puteau fi discutate separat, fără să-i fie retras accesul.

„Dacă a scris pe Facebook ceva despre președinte, ar fi existat un alt cadru în care să existe explicații, o discuție cu privire la asta, şi nu în timpul conferinței de presă”, a afirmat aceasta.

Tot ea a ţinut să evidențieze şi faptul că Palatul Cotroceni este sediul unei instituții publice, nu proprietatea lui Nicușor Dan, şi, din acest motiv, accesul jurnaliștilor la evenimentele de acolo nu ar trebui restricționat atât timp cât aceștia nu împiedică activitatea instituției și nu tulbură ordinea publică.

„Mie mi se pare că este un precedent periculos”, a încheiat Dorina Rusu.

Legea garantează accesul jurnaliştilor la evenimente publice

La rândul său, Georgică Severin a susținut și el că accesul presei la evenimentele instituțiilor publice este liber, potrivit Legii 544, iar o interdicție trebuie justificată prin motive serioase.

„Conform Legii 544, accesul jurnaliștilor în instituțiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să existe motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul”, a spus el, întrebându-se ce s-ar fi întâmplat dacă cel care dădea afară un jurnalist ar fi fost un lider de partid şi nu președintele României.

Jurnalist interzis la Cotroceni. Nicușor Dan, reacție nervoasă la adresa lui Ovidiu Vanghele: „Nu veți mai avea acces în mandatul meu”

În acest context, a spus el, CNA ar trebui să aplice aceleași criterii, indiferent de instituția sau persoana implicată.

„Mi-ar plăcea ca şi noi să tratăm această situație cu aceeași măsură cu care am fi tratat-o dacă, de exemplu, liderul unui partid politic ar fi dat afară un jurnalist de la conferința sa de presă”, a afirmat Georgică Severin.

Interzicea lui Ovidiu Vanghele la Cotroceni nu a fost, însă, singurul motiv de îngrijorare pentru el, ci şi o declarație a președintelui Nicușor Dan, cea potrivit căreia nu este suficient ca voturile să fie numărate corect pentru ca alegerile să fie considerate corecte, ci contează și felul în care cetățenii își formează opiniile.

Pornind de la aceasta, Georgică Severin a spus că orice încercare de a controla percepția publică pune sub semnul întrebării libertatea alegerilor.

„Eu cred că dacă începem să controlăm cum cetățenii își formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere în niciun caz”, a spus Georgică Severin, a cărui concluzia a fost aceea că instituția trebuie să urmărească respectarea legii și să apere dreptul jurnaliștilor de a-și face meseria.

Ce i s-a interzis, exact, lui Ovidiu Vanghele?

În ceea ce-l priveşte pe Lucian Dindirică, acest a declarat că nu este foarte clar ce anume i-a interzis Nicuşor Dan jurnalistului şi că președintele ar trebui să lămurească acest lucru: Ovidiu Vanghele nu mai poate participa doar la conferințele susținute de el sau nu mai are acces la niciun eveniment organizat de Administrația Prezidențială?

„Eu cred că doar la conferințele domnului președinte de presă nu-l mai vrea pe acel ziarist. Nu cred că nu va colabora cu Administrația Prezidenţială pentru că aici ar fi păcatul mare.

Deci nu știu dacă accesul este interzis complet la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni de Administrația Prezidenţială sau doar la conferințele de presă din mandatului preşedintelui. Probabil că dumnealui trebuie să facă aici o specificație foarte clară. Pe de altă parte, din ce am citit, nu urmăresc ziaristul respectiv, înțeleg că i-a adus niște injurii extrem, extrem de urâte, personale”, a spus Lucian Dindirică.

„Foarte multă agresivitate”

Monica Gubernat a insistat asupra comportamentului jurnalistului în timpul conferinței de la Cotroceni, care i s-a părut prea agresiv, şi a atras atenţia că CNA trebuie să sancţioneze depăşirea unor limite, în numele libertăţii de exprimare.

Val de reacții după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Un precedent periculos”

 „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferința aceea de presă a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba”, a punctat Monica Gubernat.

După aceste intervenții, discuția a continuat fără microfon. Membrii CNA nu au mai revenit la subiect, iar Consiliul nu a adoptat nicio poziție și nu a anunțat dacă va cere explicații Administrației Prezidențiale sau că dacă va lua vreo măsură.

Precedentul din 2019

Situaţia lui Ovidiu Vanghele amintește de un caz similar din 2019, când Ovidiu Oanță, de la Pro TV, și Ionela Arcanu, de la Realitatea Plus, au rămas fără acreditările de la Ministerul Justiției, condus atunci de Tudorel Toader. CNA a discutat atunci cazul și a decis să trimită o scrisoare ministerului, pentru a afla de ce le-au fost retrase acreditările, iar cei doi jurnaliști și-au primit acreditările înapoi.

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