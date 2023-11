Scandal în Senat. Deputații AUR și Șoșoacă, la un pas de încăierare

În plenul Senatului, acolo unde se dă votul pentru ridicarea imunității fostului premier Florin Cîțu, a izbucnit un scandal între membrii AUR și senatoarea Diana Șoșoacă, care i-a acuzat pe foștii colegi de partid că doreau introducerea unui pașaport de vaccinare. Ulterior a fost restricționat accesul deputațiilor AUR în sala de plen a Senatului.

Ședințele Parlamentului au continuat cu scandal și miercuri. Încă de la începutul ședinței de plen a Senatului, în jur de 10 deputați AUR au venit cu pancarte în care îl lansau mai multe acuzații la adresa fostului premier privind achiziția de vaccinuri și îl făceau hoț.

Președintele AUR, George Simion a și mers la fostul premier, care, ajuns la microfon, a cerut să intervină chestorii ca să scoată scandalagii din sală.

Scandalul a izbucnit în momentul în care senatoarea Diana Șoșoacă a început să țipe la membrii AUR și șeful formațiunii politice, George Simion, pe care i-a acuzat că își doreau introducerea unui pașaport de vaccinare. Printre cei cu care a împărțit acuzații au fost deputatukl Titi Stoica, George Badiu și Dumitru Focșa.

Deputații AUR au făcut apoi scandal la ușa Senatului, după ce nu au mai fost lăsați să intre

Poți completa că la ușa Senatului a început un scandal, după ce deputații AUR nu au mai fost lăsați să intre, în timp ce fostul premier Florin Cîțu se adresa colegilor de la tribuna Senatului.

Ulterior ușa sălii de plen a fost închisă cu cheia după intrarea fiecărui senator.

Haosul din Senat vine după cel din Camera Deputaților, acolo unde s-au împărțit jigniri încă de luni între șeful interimar al camerei, Alfred Simonis, și președintele AUR, George Simion.

Ulterior, Simonis a precizat că regretă limbajul folosit cu o zi înainte, după ce a fost provocat de liderul AUR, George Simion. În același timp, Alianța a solicitat demiterea lui Simonis din funcția deținută.

Întrebat ce ar putea să facă Parlamentul pentru a-l sancționa pe Simion, Alfred Simion a precizat: „În ceea c e privește domnul Simion nu putem face nimic. Ce poți să-i faci unui astfel de om care nu are educație de acasă (...) Analizez dacă fac o plângere. Eu nu am înregistrarea necesară. Dumnealui o are și a montat (n.r. - partea în care Simonis aduce injurii)”.