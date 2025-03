Scandal în AUR. Claudiu Târziu acuză că este ținta unei „campanii dezlănțuite” din interiorul partidului și îl avertizează pe Simion

Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Claudiu Târziu, a declarat, luni, că este ținta unei „campanii dezlănțuite” în interiorul AUR și a avertizat că fie lămurește totul cu George Simion, fie „ne despărțim igienic”.

„S-a întâmplat că sunt ținta unei campanii dezlănțuite în interiorul partidului împotriva mea și vreau să știu și eu care sunt mecanismele care au declanșat-o. Ce anume i-a îndemnat pe unii dintre colegii mai puțin experimentați și mai agitați să se facă utili să mă atace într-un mod nedemn, lipsit de colegialitate și cu acuzații dintre cele mai grave și insulte de neșters. Eu încă mă păstrez într-o oarecare rezervă pentru că vreau să am o discuție lămuritoare cu George Simion”, a declarat Claudiu Târziu, aflat la Parlamentul European, pentru Antena 3 CNN.

Acesta a fost întrebat dacă liderul AUR, George Simion, este cel care a cerut ca acesta să fie dat afară din partid.

„Eu nu m-am purtat în general cu nimeni, nu o să mă port cu mănuși cu nimeni în momentul în care vorbim de cauza pe care noi o slujim, dar nici nu am fost ireverențios și nici ticălos, nu am folosit nici mijloace nepermise și nici nu am făcut afirmații grele și nefondate. Am atras atenția asupra unor lucruri care cred că trebuie corectate, mi-am spus opinia și în legătură cu candidatura lui și în legătură cu direcția de mers a partidului, la modul cel mai colegial, mai corect pentru că era nevoie de o îndreptare rapidă, nu putem să așteptăm pe cineva din afară să ne rezolve lucruri. Pentru a rezolva unele probleme, avem nevoie să le conștientizăm, uneori cred că nu le conștientizăm decât dacă le vorbim mai apăsat”, a răspuns Târziu.

Târziu a adăugat că, din câte știe el, nu se întâmplă nimic în partid fără știrea lui George Simion.

„Dacă lucrurile acestea au fost comise fără știrea lui George Simion și împotriva interesului nostru de a ține partidul unit tocmai într-un moment atât de delicat cum e cel al intrării într-o campanie electorală, atunci trebuie luate măsuri ferme. Nu sunt două vorbe și nu e vorba despre un singur om care a făcut niște afirmații absolut aiuritoare, ci despre faptul că a fost susținut cu comentarii la acea postare de către alți colegi parlamentari din conducerea AUR”, a mai explicat acesta.

Târziu a mai afirmat, de asemenea, că există două variante: „Fie ne lămurim, ne cerem scuze, ne strângem mâinile și mergem mai departe, fie ne despărțim igienic și ne vedem fiecare de drumul lui fiecare cum vede de cuviință. Eu nu voi pleca din AUR, voi face tot ce trebuie pentru ca partidul acesta să fie ce noi am dorit de la bun început, adică o reprezentare fidelă a mișcării de renaștere națională, care îl premerge, e mai profundă și mai importantă decât partidul în sine”.

Declarațiile vin după ce, duminică, Târziu l-a acuzat pe un coleg de partid care i-a cerut demisia că face acest lucru la comanda lui George Simion, deoarece „nimeni nu mișcă în front fără un ordin precis de la șeful suprem al AUR”.