AUR, criticat că ar prelua datele personale ale utilizatorilor noii aplicații. Cum răspunde Alianța

Un utilizator Facebook susține că aplicația dezvoltată de AUR a făcut publice datele personale ale utilizatorilor. George Orbean a explicat pentru „Adevărul” că regimul folosit de aplicație pentru utilizarea datelor este GDPR (regulamentul european privind protecția datelor).

Dezvăluirea despre expunerea datelor personale a fost făcută de un utilizator al Facebook, Daniel Kloyberkatsky. Acesta susține că „dacă te conectezi la aplicație - ea iti trimite automat (fără sa faci nimic “special”) toate datele personale ale membrilor și simpatizanților AUR”.

„Vorbim de: CNP, seria și numărul de buletin, telefonul, adresa completa, adresa de email, cotizațiile plătite către AUR și multe altele. Și da… “marele căpitan” Simion are și el datele expuse. Este user-ul “number one” și totodata victima propriei aplicații”, a adăugat acesta într-o postare pe Facebook.

Mai mult decât atât, acesta susține că datele personale „rămân vizibile tuturor și după ce le-ai șters”.

Problema scurgerii de date personale ale utilizatorilor aplicației a fost semnalată și de Libertatea. Potrivit Libertatea, care citează informațiile primite de la un expert IT și confirmate cu mai mulți specialiști, persoane terțe au putut accesa datele personale ale utilizatorilor aplicației AUR.

„Există o scurgere masivă de date personale în aplicația AUR. Se pot vedea CNP-urile, contul de utilizator, parola, adresa. Inclusiv Simion are asta. Toți cei care au aplicația și au dat date personale, toate sunt vizibile. Basically, nu au criptat datele. Ele nu ar trebui să fie vizibile”, a declarat, pentru Libertatea, Richard Toth, un programator care a descoperit scurgerea de date și a semnalat-o către redacție.

Sursa citată arată că datele din baza de date sunt afișate fără criptare în sursa paginii web, astfel încât aproape oricine le-ar putea vizualiza.

Libertatea a semnalat problema scurgerii de date, duminică după-amiaza, președintelui AUR și directorului de comunicare al partidului. Sursa citată arată că duminică spre luni problema a fost rezolvată, însă aplicația a intrat în mentenanță timp de 24 de ore.

Reacția AUR

Contactat de „Adevărul”, reprezentantul AUR, George Orbean, susține că regimul de utilizare a datelor este GDPR. Referitor la suspendarea aplicației, acesta susține că aceasta a fost supusă unor „teste serioase”.

„Regimul de utilizare a datelor este regimul GDPR pe care îl respectăm și noi. Suspendarea aplicației nu are legătură cu menținerea sau ștergerea datelor din aplicație sau de pe vreun device. Noi am suspendat aplicația pentru 24 de ore ca să luăm niște teste serioase și să ne asigurăm că nu mai există alte probleme, să ne asigurăm că totul este ok. Am oprit-o 24 de ore, o pornim când e în regulă. Dacă constatăm ceva grav vedem, dar deocamdată pare că totul s-a rezolvat”, a declarat George Orbean pentru „Adevărul”.

Întrebat dacă aceste date personale sunt trimise mai departe către partidul AUR, acesta a precizat că „atunci discutăm despre un caz penal și nu putem discuta despre un caz penal. Nu e nimeni nebun la cap să facă așa ceva, asta este ilegal”.

Reprezentantul AUR susține că motivul pentru care a fost creată aplicația este pentru a păstra un contact direct cu membrii partidului. De asemenea, acesta a punctat că solicitarea datelor personale ale utilizatorilor este pentru a se asigura că acestea sunt persoane reale.

„Asta este eterna legendă a aplicațiilor web care sunt toate suspectate toate dintre ele, cele mai multe în mod corect, că utilizează bazele de date ale clienților. Dar, asta în sine este o operațiune ilegală care este absolut condamnabilă și de neacceptat. Este evident că nu de asta facem noi, noi am făcut aplicația și am solicitat aceste date ca să ne asigurăm că vorbim cu oameni reali. Scopul nostru, dacă în cazul unor operatori care au scopuri comerciale, în cazul nostru scopul este absolut evident, este o modalitate de a rămâne în contact direct cu o parte dintre militanți și membrii noștri. Să te duci mai departe cu gândul la alte lucruri, care ar fi ideea? Beneficiul imediat ni l-am atins și cu asta basta”, a precizat George Orbean.