Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului”

Europarlamentarul Rareș Bogdan lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și susține că Partidul Național Liberal are nevoie de un alt lider.

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL Foto: Facebook/Rareș Bogdan

Invitat în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea Plus, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit despre conflictul dintre cele două tabere din PNL și despre variantele prin care partidul ar putea depăși actuala criză.

Rareș Bogdan a recunoscut că și-ar fi dorit organizarea alegerilor anticipate, considerând că un asemenea scenariu ar fi dus și la schimbarea conducerii liberalilor.

„Aș fi vrut să fie alegeri anticipate, pentru că astfel Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”, a declarat europarlamentarul, care și-a exprimat nemulțumirea și față de unele dintre deciziile politice pe care le-a susținut în trecut. „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului”, a mai spus Rareș Bogdan.

El susține că liberalii au trei variante pentru a depăși conflictul intern.

„Eu cred că pentru PNL ar trebui un alt lider. Practic, sunt trei posibilități. Una, să înlocuiești liderul și să ai un alt lider cu tracțiune, să fie o împăcare între fracțiuni. Practic, platforma din care fac și eu parte, platforma liberal-conservatoare, împreună cu platforma progresistă a domnului Bolojan, să creeze o împăcare, cum spune domnul Boc, și fiecare să ocupe parțial pozițiile din conducerea partidului, după modelul Partidului Republican american, al Partidului Conservator britanic sau al Partidului Liberal din Japonia, pe care îl dă dânsul exemplu. Sau, sigur, există a treia posibilitate: război total între cele două grupări, care va afecta Partidul Național Liberal”, a declarat Rareș Bogdan.

Declarațiile vin după ce Emil Boc a vorbit despre posibilitatea ca tabăra conservatoare să preia conducerea efectivă a PNL, folosind exemplul Partidului Liberal Democrat din Japonia. Primarul Clujului a susținut că diferitele curente ideologice pot alterna la conducerea unei formațiuni, în funcție de evoluția societății.

Europarlamentarul a criticat și hotărârea liberalilor de a nu participa la noul Guvern, deși partidul ar fi avut, în opinia sa, posibilitatea să își păstreze influența în Executiv.