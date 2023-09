Rareș Bogdan: Ar trebui instituit MCV pentru Austria. Prin blocarea accesului României la Schengen, încalcă Tratatele UE

Europarlamentarul Rareș Bogdan lansează un nou atac la adresa Austriei, stat care s-a opus extinderii Schengen și despre care liberalul susține că ar trebui mustrat prin instituirea unui mecanism de cooperare și verificare.

„Ar trebui instituit MCV pentru Austria, care, blocând accesul României în Schengen, libera circulație a cetățenilor și a mărfurilor, încalcă Tratatele UE și nu respecta statul de drept, adică domnia legii. Oricum, Comisia a constatat că îndeplinim condițiile din MCV încă din noiembrie 2022. Asta așa, pentru a constata că mai sunt două luni și se face anul. Încă ceva: după cum știm, există propunerea ca MCV să fie înlocuit cu mecanismul comun de sancționare a statelor care nu respectă statul de drept”, a scris pe pagina sa de Facebook Rareș Bogdan.

„Noi am votat Mecanismul de „condiţionalitate” în Parlamentul European în 2020, a intrat în vigoare în 2021 și permite suspendarea plăţii fondurilor UE unei ţări în care sunt constatate încălcări ale statului de drept care pot aduce atingere intereselor financiare ale UE. Blocarea aderării României la Spațiul Schengen dăunează intereselor financiare ale UE, afectând transporturile si mediul (dacă tot ne-am pus pe frunte Green Deal). Ca să nu mai vorbim de umilirea a milioane de români!”, a continuat liderul eurodeputaților PNL.

Ciolacu amenință Austria cu CJUE

Premierul Marcel Ciolacu a făcut mai multe declarații despre tema aderării la Schengen. Întrebat de ziarul austriac despre strategia pe care o va folosi în discuțiile cu partea austriacă, premierul României a precizat:

„Cancelarul federal Karl Nehammer ne-a informat abia cu câteva zile înaintea întâlnirii Consiliului UE că nu va susţine aderarea României. Acest lucru a dus la frustrări în rândul autorităţilor şi al populaţiei române.Ceea ce nu pot nici eu accepta este declaraţia conform căreia veto-ul ar avea legătură cu campania electorală din Austria. Spania, în calitate de preşedinte al Consiliului UE, susţine aderarea României la spaţiul Schengen şi are grijă ca această temă să se afle din nou pe ordinea de zi – fie în octombrie, fie pe 4 sau 5 decembrie în cadrul Consiliului miniştrilor de interne ai UE. Toate celelalte state – în afara Austriei – susţin aderarea României. Nu este adevărat nici ce susţine Nehammer, anume că prin România are loc o migraţie foarte activă.De asemenea, am introdus, împreună cu Serbia, controale comune pentru a scoate din centrul discuţiilor acest subiect. Însă, în cazul în care cancelarul Nehammer va face din nou uz în mod nejustificat de dreptul la veto, va trebui ca, în calitate de prim ministru, să atac decizia Austriei la Curtea Europeană, pentru a cere despăgubiri pentru pierderile cauzate de neaderare”.

Întrebat, din nou, dacă un nou veto duce la adresarea României la Curtea Europeană de Justiție, Ciolacu a subliniat: „Categoric, da!”.

Despăgubiri de 2% din PIB

Chestionat care sunt pretențiile României la adresa Austriei, în materia financiară, liderul de la Palatul Victoria a indicat faptul că „paguba s-ar ridica la cel puțin 2% din PIB.

„Suficient! Potrivit calculelor noastre, paguba se ridică la cel puţin două procente din PIB. Însă cel mai rău este faptul că Austria a instituit un precedent. În mod normal, statele membre urmează recomandările instituţiilor UE. Croaţia a solicitat aderarea în urmă cu aproximativ 4-5 ani. România şi Bulgaria ar fi putut bloca aderarea, dar noi nu am făcut acest lucru.”