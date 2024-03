Rareș Bogdan, ironii legate de variantele de candidat independent: Eu nu îl cunosc pe Cîrstoiu. E doctor de dinți. Nu, de genunchi. Eu nu am probleme cu genunchii

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a ironizat modul în care evoluează discuțiile despre candidatul Coaliției pentru Capitală, în condițiile în care zilnic sunt vehiculate nume de persoane care nu prea au legătură cu politica.

„Am vrut să-l sun pe maestrul Cristoiu, cu care am făcut vreo trei ani emisiuni și să-l întreb: ce faci, maestre, candidezi? De fapt e Cîrstoiu, nu Cristoiu. Eu nu îl cunosc pe domnul acesta. Am înțeles că e doctor de dinți. Nu, de dinți, de genunchi. Eu nu am probleme cu genunchii, din fericire încă mă țin genunchii”, a declarat Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, în fața sediului partidului din Aleea Modrogan.

„Eu nu îl știu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înțeles că e manager la Spitalul Universitar. Când eram la Barcelona am primit numele unui arhitect, celebru am înțeles, domnul Florescu. Vineri îmi spuneau că domnul Florescu este candidat. Am dat repede pe Google, am văzut că e un domn extrem de apreciat. Dacă ne spuneau dinainte ce se dorește, am fi vorbit și cu nepotul lui Gaudi”, a completat prim-vicepreședintele PNL.

„Noi nu i-am testat”

„Arhitectul Florescu sau doctorul de genunchi, eu nu îi știu. Noi nu i-am testat. Dacă colegii din PSD vin și ne arată că e o soluție, eu nu vin și zic da sau ba. La Capitală se caută o soluție optimă, dacă soluția optimă este domnul Cîrstoiu, mergem pe Cîrstoiu”, a completat reprezentantul liberalilor.

De altfel, Rareș Bogdan a afirmat că dacă ar fi după el, soluția ar fi Sebastian Burduja, adică șeful PNL București, variantă care era agreată din start și de alți lideri din partid, dacă se mergea pe scenariul în care fiecare formațiune a Coaliției avea candidat propriu.

Șeful PNL, Nicolae Ciucă, a precizat faptul că doctorul Cătălin Cîrstoiu are șanse să câștige Primăria Capitalei, în cazul în care va candida din partea PSD și PNL. De asemenea, a fost reiterat faptul că vor fi candidaturi comune și pentru Consiliul General și Consiliile Locale de la sectoare.