Rafila, despre o candidatură la prezidenţiale: Lucrurile, în timp, s-au stins din acest punct de vedere

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că „lucrurile s-au stins” privind o eventuală candidatură a sa la prezidențiale. Totodată a reafirmat că acest lucru nu reprezintă „nu proiect de viaţă”.

„Întotdeauna am spus (candidatura la prezidenţiale - n.r) nu reprezintă un proiect al meu de viaţă. Lucrurile, în timp, s-au stins din acest punct de vedere. În momentul în care nu mai eşti inclus într-un sondaj de opinie, şi interesul presei şi interesul opiniei publice dispare pentru această întrebare. Nu m-am inclus eu în sondajele astea de opinie. Faptul că cineva are notorietate sau un grad înalt de încredere e un lucru bun. Ceea ce fac fac cu dedicaţie pentru locul în care lucrez, iar asta nu are nicio legătură cu o potenţială candidatură la Preşedinţie”, a declarat Rafila, întrebat despre o posibilă candidatură a sa, potrivit Agerpres.

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declara în 2021 că nu exclude o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2024. Întrebat dacă l-ar nominaliza pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, ca premier, acesta a spus că nu ar avea „niciun fel de ezitare”.

Întrebat dacă era pregătit să preia funcţia de conducere a guvernului în cazul în care Cabinetul Cîţu era demis prin moţiune de cenzură, Alexandru Rafila a răspuns atunci că este „pregătit în măsura în care există o echipă completă de persoane care să poată să gestioneze foarte bine domeniile care sunt sensibile”.

Totodată, el a afirmat că „PSD trebuie să vină cu un candidat care să determine oamenii să meargă la vot”

Rafila nu-şi doreşte să devină nici premier

„Nu am acest obiectiv personal să devin prim-ministru. Nu e o ţintă a carierei mele, dar sigur că o astfel de propunere nu se refuză din start. Trebuie discutată, digerată de mine şi colegii mei. Nu este o responsabilitate mică. Nu-mi doresc să devin un povestitor balcanic, ci un om responsabil şi să-mi asum şi să fac ceea ce spun”, a mai precizat atunci Alexandru Rafila.