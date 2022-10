PSD bagă în corzi Coaliția pe tema Apărării

PSD e hotărât să-și vândă pielea scump după demisia lui Vasile Dîncu de la Apărare și vrea ca portofoliul să fie preluat de un liberal, iar lor să le fie dat Ministerul Energiei, potrivit informațiilor „Adevărul”.

În întâlnirea de marți seară de la Vila Lac, Marcel Ciolacu i-a transmis direct premierului că PSD nu va veni cu o propunere pentru Apărare și trebuie rediscutată situația, susțin surse din Coaliție pentru „Adevărul”. Ministerul vizat de PSD este cel al Energiei, în prezent ocupat de Virgil Popescu. Vicepreședintele PNL e unul dintre cei trei miniștri care au făcut parte din toate cele trei guverne liberale din ultimii trei ani, fiind puternic susținut și de Klaus Iohannis.

Cu toate acestea, PSD e decis să preseze în următoarea perioadă pentru îndepărtarea lui Popescu, prin atacuri repetate. Întrebat de decizia PSD privind noul ministru, Ciolacu a dat de înțeles că partidul nu se grăbește și a negat cu jumătate de gură renegocierea portofoliilor. „În momentul acesta, Ministerul Apărării are la conducere omul care a condus acel minister şi a fost şeful de Stat Major. Nu este o problemă în acest moment. O să venim cu o decizie împreună cât de curând. Cred că cel mai important este că astăzi domnul prim-ministru are toată susţinerea noastră. Nu consider că este o abordare serioasă un eventual troc, dar are loc o discuţie în Coaliţie”, a punctat Ciolacu, sugerând că premierul poate fi vulnerabil dacă supără PSD. De altfel, în trecut liderul PSD a mai amintit că guvernele sunt puse și date jos de Parlament.

Din linia a doua a partidului au venit și amenințări voalate. Bogdan Bălănișcu, secretar de stat al PSD la Mediu, nu a negat ideea unei ieșiri de la guvernare: „Discuții pot să fie. Importantă e decizia care se ia”.

Planul PSD, dacă liberalii nu cedează, este ca spre finalul celor 45 de zile să propună un ministru al Apărării, acesta urmând să fie un apropiat al conducerii actuale, fără pete în CV. Ca favorit e văzut Angel Tîlvăr, președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Senat.

PNL cere ministru, UDMR nu se bagă

Preşedinta interimară a Senatului, Alina Gorghiu, a reiterat miercuri faptul că PNL aşteaptă propunerea pe care PSD o are de făcut pentru portofoliul Apărării, precizând că nu s-a discutat despre schimbarea acestui portofoliu care revine PSD, cu un altul de la PNL. Gorghiu a subliniat că i s-ar părea „nepotrivit” să se amâne numirea unui ministru la Apărare. „Acest portofoliu este la PSD şi ne dorim să vedem propunerea cât mai repede. Nu s-a discutat despre niciun fel de schimbare a acestui portofoliu cu alt portofoliu de la PNL. Nu cred că aşa trebuie făcute discuţiile”, a transmis Gorghiu.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a scos formațiunea sa din toată disputa pe tema posibilei reîmpărțiri a unor ministere, lăsând principalele partide să-și aranjeze singure problemele. „Se poate face un astfel de schimb, nu e nicio problemă. Nu există o astfel de frână sau piedică. Dacă ei se înţeleg, noi nu avem nimic de comentat”, a subliniat Kelemen Hunor, într-un interviu acordat la TVR 1.

În schimb, președintele UDMR a precizat că România nu își poate permite să aștepte 45 de zile pentru a stabili cine să fie viitorul ministru al Apărării, mai ales într-un context regional dificil.