PSD amână dezbaterea internă privind intrarea la guvernare. „Trebuiau îndeplinite două condiţii esenţiale”

Partidul Social Democrat (PSD) a transmis joi seară, 19 iunie, că trebuia ca vineri, la ora 13:00, să aibă loc o dezbatere internă, dacă erau îndeplinite „două condiţii esenţiale: 1. Stabilirea planului de măsuri fiscale; 2. Desemnarea premierului”.

Biroul de presă al partidului a amintit că formaţiunea organizase pentru vineri, la ora 13:00, dezbaterea internă cu aproximativ 5.000 de membri din structurile locale şi centrale, pentru a lua decizia dacă partidul intră sau nu la guvernare.

„Dar pentru ca această dezbatere internă să poată avea loc, trebuiau îndeplinite două condiţii esenţiale: 1. Stabilirea planului de măsuri fiscale; 2. Desemnarea premierului de către preşedintele României.

Această desemnare ar fi trebuit să aibă loc astăzi, la ora 17:00, sau cel târziu mâine dimineaţă, conform înţelegerilor agreate anterior. Din păcate, acest lucru nu se mai întâmplă, din cauze care nu ţin de PSD. În aceste condiţii, PSD este pus în situaţia de a amâna dezbaterea internă până când lucrurile se vor clarifica”, a transmis PSD.

În comunicat se arată că „PSD a avut toată disponibilitatea să facă lucrurile să funcţioneze”.

„Am participat la grupurile de lucru de la Cotroceni şi am manifestat flexibilitate în negocierile cu celelalte partide şi cu preşedintele României. PSD nu poate cere membrilor de partid un vot în alb, în absenţa unui plan fiscal agreat şi a unei propuneri de premier.

Facem totodată un apel la preşedintele României şi la celelalte partide să aibă o atitudine constructivă pentru a ajunge la un consens rezonabil, astfel încât România să aibă cât mai repede un guvern funcţional. Fiecare zi care trece fără un guvern cu puteri depline agravează situaţia economică şi îi afectează pe toţi românii”, mai scrie în comunicat.

Grindeanu: „În acest moment suntem într-un blocaj”

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD a declarat joi că „rocada e mai bună decât varianta unui tehnocrat”, însă, în acest moment, negocierile se află într-un blocaj ce trebuie depășit.

„Dacă se va ajunge la un tehnocrat depinde și cine este acel tehnocrat. Am prefera un guvern politic și de aceea am și fost de acord cu acel acord politic de care știți, care prevedea rocada și asta e soluția pe care am acceptat-o. Dacă vom fi într-o altă realitate vom vedea atunci.

Cred că rocada e mai bună decât varianta unui tehnocrat. Noi am spus că venim cu propuneri și măsuri. În acest moment suntem într-un blocaj pe care trebuie să îl depășim. Trebuie să ținem cont și de PSD. Noi mâine am fi avut programat un vot extins, care trebuiau să voteze în cunoștință de cauză. Măsurile fiscale și acordul politic, niciuna dintre condiții nu sunt îndeplinite. Când acestea vor fi clare vom reconvoca și vom da un vot dacă vom intra sau nu la guvernare. Trebuie să avem un guvern rapid”, a mai declarat Grindeanu.

Discuția între Nicușor Dan și liderii partidelor, anulată

Discuția programată pentru joi seară, la ora 20:00, între Nicușor Dan și liderii de partide a fost anulată.

Mai devreme, Ilie Bolojan îl avertizase pe Nicușor Dan că nu acceptă să fie prim-ministru dacă șeful statului refuză creșterea TVA la 21%. Motivul invocat de președinte este acela că a dat în scris în campania electorală că în mandatul său de președinte nu va crește TVA.

În același timp, se pare că liderii USR nu susțin un premier tehnocrat și nu e clar dacă ar accepta să rămână într-un guvern cu alt premier decât Ilie Bolojan.