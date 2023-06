Protestele magistraților nu opresc reforma pensiilor speciale. Ciucă anunță și interzicerea cumulului pensie - salariu

Nicolae Ciucă susține că protestul magistraților este ilegal și anunță că săptămâna viitoare se vor vota în Parlament legile pensiilor speciale, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, dar și legea cumulului pensie cu salariu de stat.

„Magistrații nu pot să facă grevă, este ilegal să facă grevă. Am înțeles și am discutat la nivelul Coaliției, am avut miniștrii de linie cu care am discutat această situație. Decizia pe care am luat-o este ca miniștrii să fie prezenți săptămâna viitoare la toate activitățile, atât cele guvernamentale, dar și cele care urmează să se desfășoare în Parlament pentru a putea să soluționăm tocmai aceste aspecte”, a transmis Nicolae Ciucă după o ședință cu miniștrii PNL.

Președintele PNL a precizat că parlamentarii vor vota săptămâna viitoare legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor speciale a parlamentarilor, dar și legea care interzice cumulul pensie salariu. Ciucă a punctat că toate măsurile acestea vor fi rezolvate până la finalul lunii iunie.

„Unul dintre ele este tocmai legea pensiilor speciale care va fi soluționată și existentă din raportarea ministrului Muncii acceptul Comisiei Europene pe conținutul proiectului de lege. De asemenea, este vorba despre legea pensiilor parlamentarilor care va fi aprobată săptămâna viitoarea și legea cumulului pensiei cu salariu. Toate aceste măsuri vor fi rezolvate până la terminarea sesiunii parlamentare”, a punctat liberalul.

Referitor la cererile magistraților pe legea pensiilor speciale, Nicolae Ciucă susține că categoriile sociale trebuie să înțeleagă care este angajamentul Guvernului și mai exact îndeplinirea jaloanelor din PNRR obținerea finanțărilor.

„Este datoria fiecărui ministru să discute și să mențină dialogul cu fiecare categorie profesională și în felul acesta să înțeleagă toată lumea care este angajamentul nostru și nevoia ca prin aceste decizii, în deplină concordanță cu obiectivele asumate de noi, să putem să obținem finanțările pe cererile de plată. La nivelul guvernului am discutat cu domnul prim-ministru și cu guvernatorul BNR și este foarte clar că pentru a ne menține acest trend pozitiv, nu la fel de bun ca anul trecut de creștere economică, avem nevoie de finanțare și parte din finanțare vine din fondurile europene”, a declarat președintele PNL.