Propunerea unui eurodeputat PNL: Ridicarea frontierei dintre România și Bulgaria

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a adresat o întrebare Comisiei Europene referitoare la posibilitatea instituirii unui „nou Schengen” între România și Bulgaria prin instituirea unui spațiu de liberă circulație.

Marian Jean Marinescu a declarat pentru Adevărul că propunerea este una temporară până la aderarea României la Schengen.

„Bineînțeles (nr: că propunerea este una temporară), pentru că trebuie să intrăm în Schengen. Este o propunere la care m-am gândit ca urmare a comportamentului de joi, al votului Austriei și Olanda. Cum am putea răspunde elegant, dar care să arăta că și noi contăm. Dacă decizia ar fi fost pozitivă joi urma să desființăm această frontieră, nu e nimic special. Toți spun că avem frontierele externe securizate, toate misiunile tehnice. Ridicăm controalele de la frontiera dintre noi și atunci camioanele nu mai stau de doar ori, stau o dată. Cred că ar fi un gest elegant, un gest puternic către cei care au votat împotriva”, a declarat Marian-Jean Marinescu pentru „Adevărul”.

Europarlamentarul a punctat că desființarea frontierei dintre România și Bulgaria va „întări și mai multe frontierele externe” ale Europei.

„Nu știu care va fi opinia Comisiei, eu am făcut și o întrebare scrisă la care ar trebui să îmi răspundă în 30 de zile. Eu am făcut acest lucru ca să văd un răspuns. Nu știu ce ar putea avea împotrivă și în continuare am făcut această întrebare din frustrarea pe care am avut-o la ziua de joi. Le-am arătat că se pot face lucruri, nu să stăm și să așteptăm până cade guvernul din Austria sau câștigă alegerile. Putem face și noi ceva. Dacă decizia era pozitivă și intrăm în Schengen, atunci desființam frontiera. Frontierele externe nu se schimbau, dimpotrivă dacă o eliminăm pe cea dintre noi și bulgari vom întări și mai mult frontierele externe”, a adăugat europarlamentarul PNL.

Marian Jean Marinescu a cerut într-o întrebare scrisă poziția Comisiei Europene cu privire la „o posibilă instituire a unui spațiu de liberă circulație între România și Bulgaria, respectiv a unui nou spațiu de liberă circulație care să nu se numească Schengen, ci Calafat-Vidin sau Giurgiu-Ruse?”.